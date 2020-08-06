В Минске задержана доверенное лицо Тихановской Мария Мороз

Источник материала: Tut.by

В Минске утром 6 августа задержана доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщили в объединенном штабе кандидата.



Мария Мороз слева. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД около 11 утра сегодня при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу, — рассказали в штабе.

Причина задержания и местонахождении Марии Мороз на данный момент неизвестны.

(будет дополнено)