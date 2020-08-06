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В Минске задержана доверенное лицо Тихановской Мария Мороз
06.08.2020 12:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске утром 6 августа задержана доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщили в объединенном штабе кандидата.
— Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД около 11 утра сегодня при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу, — рассказали в штабе.
Причина задержания и местонахождении Марии Мороз на данный момент неизвестны.
(будет дополнено)
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Мороз задержали около 11 утра люди, представившиеся сотрудниками МВД.
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