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В Минске задержана доверенное лицо Тихановской Мария Мороз

06.08.2020 12:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске утром 6 августа задержана доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщили в объединенном штабе кандидата.


Мария Мороз слева. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД около 11 утра сегодня при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу, — рассказали в штабе.

Причина задержания и местонахождении Марии Мороз на данный момент неизвестны.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Мороз задержали около 11 утра люди, представившиеся сотрудниками МВД.
 
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