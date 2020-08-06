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Какие тренды будут влиять на валюту в Беларуси? Интервью с Александром Сабодиным

06.08.2020 13:32 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Аналитики отметили тренд. В июле восточноевропейские валюты укрепились к американской валюте, а все валюты СНГ, наоборот, ослабли к доллару. Особенно сильно ослаб к доллару российский рубль, несмотря на то что нефть за месяц подорожала более чем на 5 %. А сама американская валюта, кстати, в июле продемонстрировала сильнейшее за 5 последних лет месячное падение на мировом валютном рынке. С этой точки зрения любопытно, как будет вести себя кросс-пара  доллар/белорусский рубль в ближайшую неделю? Какие тренды будут влиять на цену евро в нашей стране? Евгений Каллаур поговорил с экспертом - директором по развитию ООО "ФТМ Брокерс" Александром  Сабодиным (видео).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Аналитики отметили тренд. В июле восточноевропейские валюты укрепились к американской валюте, а все валюты СНГ, наоборот, ослабли к доллару. Особенно сильно ослаб...
 
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