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Какие тренды будут влиять на валюту в Беларуси? Интервью с Александром Сабодиным
06.08.2020 13:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTАналитики отметили тренд. В июле восточноевропейские валюты укрепились к американской валюте, а все валюты СНГ, наоборот, ослабли к доллару. Особенно сильно ослаб к доллару российский рубль, несмотря на то что нефть за месяц подорожала более чем на 5 %. А сама американская валюта, кстати, в июле продемонстрировала сильнейшее за 5 последних лет месячное падение на мировом валютном рынке. С этой точки зрения любопытно, как будет вести себя кросс-пара доллар/белорусский рубль в ближайшую неделю? Какие тренды будут влиять на цену евро в нашей стране? Евгений Каллаур поговорил с экспертом - директором по развитию ООО "ФТМ Брокерс" Александром Сабодиным (видео).
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Аналитики отметили тренд. В июле восточноевропейские валюты укрепились к американской валюте, а все валюты СНГ, наоборот, ослабли к доллару. Особенно сильно ослаб...
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