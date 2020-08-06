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Лукашенко: Я никогда не начну стрелять первым

06.08.2020 19:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко порассуждал о вероятности своего побега из Беларуси, а также о применении силовых методов. По его словам, бежать из страны «как Янукович» он не будет: в этом не будет необходимости и он даже не рассматривает такую возможность. Об этом президент Беларуси рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.


Изображение: В гостях у Гордона / YouTube

Журналист задал вопрос: «Если кто-то, не будем говорить кто, позарится на белорусскую территорию, вы как президент не раздумывая отдадите приказ защищать и стрелять?»

— Я никогда не начну стрелять первым, — ответил Лукашенко. — Это большая глупость и это будет подарок врагам. Есть до стрельбы очень много вариантов. Но если все варианты этой гибридной драки будут исчерпаны — без сомнения! Слушайте, а зачем армия?

Лукашенко ответил на «досужие разговоры» о том, что ему придется бежать из страны.

— И ваши вот эти досужие разговоры, что Лукашенко не дай Бог что-то… Ему придется бежать туда, ему придется бежать сюда. Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут. Вы понимаете? Это моя особенность. А знаете еще почему? Бегут те, у которых карманы набиты. Ну что я побегу? Ну хорошо, я побежал… Ну даже в Китай. Не дай бог, конечно (смеется). Это совсем другой климат, другая страна.

— Вы не с Москвы начали, — обратил внимание Дмитрий Гордон. — Не с Ростова, не с Москвы.

— Да я про Москву уже даже не говорю. Без денег там делать нечего. А у меня нет денег, вы понимаете? У меня нет денег, чтобы бежать и там жить, как Янукович. Понимаете? У меня нет этого. И это не главное. Это важно, потому что у меня еще и дети. Но это не главное. Главное — это мои убеждения. Это моя земля, и я не побегу. И люди должны знать, что я не побегу. Поэтому бежать никогда не надо будет.

 
 
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По его словам, бежать из страны «как Янукович» он не будет: в этом не будет необходимости и он даже не рассматривает такую возможность.
 
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