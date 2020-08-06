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Лукашенко: Никогда Путин не будет президентом до 2036 года

06.08.2020 19:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко уверен, что Владимир Путин не останется на посту президента России до 2036 года. По мнению белорусского президента, его коллега из России найдет способ передать власть так, чтобы сохранить существующий путь развития. Об этом Лукашенко рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.


Фото: Reuters

Гордон поинтересовался у Лукашенко, считает ли он себя похожим на Путина.

— Мы с Путиным вообще не похожи, — ответил Лукашенко. — Мы похожи только тем, что мы мужики. Вот, Дмитрий, мы с ним мужики со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот тут мы похожи абсолютно. А все остальное — и наше воспитание… Ну образование и у него, и у меня гуманитарное… Мы с ним абсолютно разные люди.

Гордон упомянул, что Путин может остаться президентом до 2036-го, однако Лукашенко оказался уверен в обратном.

— Нет, нет, это вы выдумали. Никогда Путин не будет президентом до 36-го года. Я вам сто процентов гарантирую. Во-первых, все зависит от ситуации, от обстановки. А она — видите какая, и лучше не будет. Естественно, все будут валить на Лукашенко, на Путина, на Гордона, если он будет руководителем. Мы первые, мы главы государств, поэтому будут валить. Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас.

Также украинский журналист поинтересовался, не устал ли Лукашенко от Путина за 20 лет, которые ведет переговоры с ним.

— Что-то у него есть, от чего не устаешь! — ответил Лукашенко.

 
 
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По мнению белорусского президента, его коллега из России найдет способ передать власть так, чтобы сохранить существующий путь развития.
 
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