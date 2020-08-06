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Лукашенко про Крым: «Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать! Да там бы уже полегли тысячи человек!»

06.08.2020 19:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что украинские власти должны были защищать Крым с оружием в руках. И то, что страна полуостров потеряла — это ошибка той власти. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.


«Зеленые человечки» в аэропорту Севастополя. 28 февраля 2014 года. Фото: Reuters

Он рассказал, что мог представить, что Украина потеряет Крым, потому что «не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли».

— А что вы почувствовали, когда узнали, что Крым все? Вы не ощутили, что колокол может прозвенеть и по Беларуси?, — спросил Гордон.

— Нет. Никогда, и даже сейчас, несмотря на эти острые взаимоотношения. Никогда! Потому что я знал детали, не все там было так, как вы сегодня себе это представляете «ах, спланировали, захватили и прочее». Вы просто безалаберно, бестолково относились к территории и отнеслись к Крыму. Я сам часто ставил себя на место ваших руководителей — да если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать! Да там бы уже полегли тысячи человек! Это твоя земля, твои люди, как ты мог не воевать, — эмоционально ответил Лукашенко.

Гордон поинтересовался у белорусского президента, знает ли он фамилии людей, которые ответственны за сдачу Крыма.

— Никогда не интересовался, но сдать Крым могли только руководители вашей страны, а все остальное — это детали. Ты руководитель страны. Ты знал, что происходит вокруг, это происходило не первый день, ты должен был привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности, — заявил Лукашенко.

Дмитрий Гордон сослался на слова в тот момент исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, который заявил, что «нам не было чем оборонять Крым».

— .Что пистолетов-автоматов не было? Артиллерии не было в Крыму?

— Мне Турчинов сказал «так это ж в русских стрелять».

— Какие русские? Эти люди пришли захватить твою территорию! Стрелять — это последнее дело, но он же до стрельбы ничего не сделал. Он должен был их задерживать, врукопашную, с ножами, с палками! Но когда невозможно — бери оружие и стреляй!

— Но Турчинов мне говорил, что западные руководители говорили, что «ни в коем случае не сопротивляйтесь…»

— А он кто? Наймит Запада или руководитель страны? Ну может кто-то типа Ангелы Меркель ему и сказал, что ты там поаккуратнее. Но Ангела Меркель что, была погружена в ситуацию? Она говорила, как ей лучше. Скажи она «стреляй», ее бы начала критиковать демократическая общественность в Германии, они всегда этого боятся. У тебя своя голова на плечах, ты руководитель страны, ты за нее отвечаешь! И ерунда это все, Дмитрий, что в русских стрелять! Если бы вы заняли тогда жесткую позицию, никакой бы стрельбы не было. Во-первых, для того чтобы стрелять в русских, надо чтобы они начали в тебя стрелять. Никогда бы русские не начали в Крыму стрелять. Но эти «зеленые человечки» высадились и пошли — под ваши аплодисменты. Они окружили несколько ваших баз, а вы даже из них не повылазили. Разве так защищают свою землю?

— Об одном только жалею, что руководили тогда страной не вы, — заявил в ответ украинский журналист.

Напомним, 27 февраля 2014 года вооруженные люди захватили здания парламента и правительства Крыма. Над зданиями были подняты российские флаги, у входа появились баррикады. Неизвестные заявили, что являются представителями самообороны русскоязычного населения полуострова. Позже на полуострове появились «зеленые человечки» — российские военные. 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе полуострова. По официальным данным, за присоединение к России выступили почти 97% проголосовавших.

 
 
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Александр Лукашенко считает, что украинские власти должны были защищать Крым с оружием в руках. И то, что страна полуостров потеряла - это ошибка той власти. Об этом...
 
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