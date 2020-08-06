«Мне не нравится в нем главная черта - он никому не доверяет». Лукашенко высказался об отношениях с Путиным

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко высказался о своих личных и профессиональных взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.



Фото: пресс-служба президента России

Лукашенко заявил, что познакомился с Путиным во время своего визита в Петербург, когда нынешний российский президент еще не занимал высший государственный пост и сопровождал его во время различных встреч, в том числе с тогдашним главой города Анатолием Собчаком.

— Знаете, когда я его встретил первый раз президентом, ну, это, наверное, был больше воспитанный сотрудник КГБ — в хорошем смысле слова. Он аккуратно наблюдал за ситуацией, опыта у него там особого не было в этих хитросплетениях. Но вел себя достойно. Он всегда себя вел достойно.

Александр Гордон поинтересовался у белорусского президента, не свелся ли Путин за эти годы к государственной функции и осталось ли в нем что-то человеческое.

— Он человек. Своеобразный, он не похож на других и так далее. Мне не нравится в нем главная черта — это для политика супер — он никому не доверяет. У меня этого не хватает. Нельзя быть таким открытым и, знаете, вот все обнажено у тебя и иди, заходи и бери. Он в этом отношении сдержан, закрыт. Он любит все человеческие «прелести»: он и спортсмен хороший, он и на лыжах, может и бокал вина выпить, и пошутить, и посмеяться, и в компании побывать. Но это скрыто, это не так, допустим, как у меня. Я могу прыгать, бегать, в хоккей играть, обниматься, целоваться, сидеть с кем-нибудь, даже девчонки какие-то слева могут сидеть и меня поласкать за это. Он более закрыт в этом отношении, но это не значит, что он в этой части не человек. Это как я воспринимаю, может, я ошибаюсь, — ответил Александр Лукашенко.

В ответ на вопрос, напряженные ли отношения между двумя президентами, Лукашенко заметил, что определенное напряжение между существует из-за того, что они оба — сильные личности. Однако белорусский президент, по его словам, считает Владимира Путина старшим братом и видит такие взаимоотношения как помощь младшим братьям со стороны старших — так, по его признанию, было у него в деревне. В то же время, как рассказал Лукашенко, два президента никогда всерьез не ссорились и не кричали друг на друга в ходе переговоров.

— Ой, слушайте, чего только у нас не было. Мы очень хорошие друзья, несмотря на эти вот перипетии. Я надеюсь, что мы остаемся друзьями в том плане, что я ему могу сказать все, что считаю нужным. Он мне тоже может сказать. Даже по мужски мы можем матюгнуться там друг на друга.

Также Лукашенко считает, что Путин никогда не предпринимал попыток давления на него и не прибегнет к нему в будущем.

— У него не было попыток на меня надавить. Он понимал, и это правда, давить на меня бесполезно. Я всегда пойду на компромисс, если это касается меня лично, еще чего-то. Но если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня неприемлемо. Справедливость — это основа того, что я пытаюсь делать, проводить любую политику — в основе справедливость. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь — это все, — заявил Лукашенко.