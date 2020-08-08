Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Аграрии Дубровенского района одни из первых в области подходят к завершению теребления льна, на отдельных полях начали его прессовать. На утро 7 августа лен вытереблен на 70% площадей, или на 1879 га. Поля ОАО «Дубровенский льнозавод» — это 2200 гектаров. Однако посевные площади льна-долгунца в нашем районе на этом не заканчиваются: еще 650 гектаров разделили сельхозпредприятия ОАО «Якубово-Агро», «Боброво-Агро», «Правда-С», «Команина», КУСХП «Зарубы». Здесь также активно продолжаются работы по тереблению льна. Например, в ОАО «Правда-С» лен вытереблен на 100%, на финишной — в ОАО «Боброво-Агро». На тереблении льнотресты в сельхозпредприятиях района работают механизаторы Дубровенского льнозавода.

На утро 7 августа в ОАО «Дубровенский льнозавод» вытереблено 1550 гектаров, или 70,5% площадей льна. По словам главного агронома предприятия Владимира Якутенка, сегодня на выполнении этой технологиче­ской операции задействовано 8 самоходных двухпоточных льнотеребилок.

—Учитывая непростые погодные условия — сухой апрель, холодный май, на смену которому пришел теплый, но дождливый июнь, — работники предприятия начали теребление льна фактически в августе. Поэтому загадывать об урожае этого сезона пока не будем, — уточняет по дороге на поле Владимир Якутенок. — Сроки теребления и прессования сместились как минимум на десять дней в сравнении с прошлым годом. Но мы вырастили хороший урожай.

Владимир Якутенок признается, что сроки уборки сместились еще и потому, что в этом году дубровенские льноводы столкнулись с полеглостью льна из-за сильных дождей. Порядка 80% площадей буквально пришлось спасать.

—С целью улучшения теребления полеглые участки пришлось обрабатывать десикантами, — поделился особенностями технологии главный агроном. — Льноводы в прямом смысле слова боролись за урожай.

















































С 4 августа ОАО «Дубровенский льнозавод» запустил на поля три льнокомбайна для сбора льносемян. В этот же день на отдельных полях начали прессовать лен. Вместе с главным агрономом мы посмотрели, как идет работа в урочище Лопыри, Калиновка, Багуны. Первые посевы аграриями льнозавода были проведены в урочище Лопыри в начале апреля. Сегодня здесь задействовано 7 пресс-подборщиков и один вспушиватель льна. Работают механизаторы Юрий Домасевич, Сергей Чепелов, Александр Горелов, Владимир Маленкович, Николай Молчанов, Валерий Павлюченко, Дмитрий Романовский, Михаил Белохвост, Александр Хайков.

Пока мы беседовали с механизаторами, пришло время обеда. К полю подъехала спецмашина, которая два раза в день, с 12.00 до 14.00 и с 16.00 до 18.00, доставляет питание. В сегодняшнем меню — щи, отбивная с гречкой, компот. Для развоза питания на льнозаводе задействовано два автомобиля. Работники оплачивают всего 20% от стоимости обеда и ужина, остальное компенсирует предприятие.

Дубровенскому льнозаводу на уборке льна помогают студенты Горецкой сельскохозяйственной академии. Отряд из десяти человек приступил к работе с понедельника. Помощником молодого комбайнера Дмитрия Балашова в урочище Калиновка работает студент третьего курса Антон Мацкевич.

Здесь же на тереблении льна работает опытный механизатор Дмитрий Янченко. Шестой сезон он трудится на уборке льна и задействован буквально на всех ее этапах. На данный момент у него четыре единицы техники: МТЗ-82, МТЗ-3522, льнотеребилка, пресс-подборщик.

Кстати, с завершением теребления каждый из указанных машинистов сменит технику, и полевая эпопея продолжится. Чтобы лен стал трестой, должно быть произведено не менее 5-6 специальных технологических операций. Аграрии льнозавода настроены на хороший результат. По информации областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, льноводы Витебщины планируют завершить теребление льна к середине августа. В этом году в области предстоит убрать 13,2 тыс.га льна.

Юлия СТАРАВОЙТОВА