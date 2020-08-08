Генпрокурор попросил участников «мирных акций протеста» проявить благоразумие

Источник материала: Tut.by

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк напомнил белорусам об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. Информация об этом размещена на официальной странице Генпрокуратуры в фэйсбуке .



Александр Конюк. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Конюк отметил, что в настоящее время белорусов «призывают принять участие в так называемых «мирных акциях протеста».

— Предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечет наступление административной и уголовно-правовой ответственности. Прошу вас проявить благоразумие, — отметил Конюк.

Генпрокурор особо обратился ко всем родителям: «не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры».

— Уберегите их от необдуманных действий, не позвольте стать разменной монетой, — сказал Конюк.

8 августа Следственный комитет Беларуси Минске проходит 17 человек">сообщил, что 17 белорусов стали подозреваемыми по делу о нарушении общественного порядка в Минске 14 июля. Тогда в столице прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В Минске было задержано более 300 человек. По информации МВД, в результате стычек с протестующими тогда пострадало шестеро сотрудников ОМОН, а четверо из них были госпитализированы. По версии следователей, 12 подозреваемых применяли в тот день насилие в отношении сотрудников ОМОН.