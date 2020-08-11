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Беларусь рассчитывает в 2021 году обеспечить потребности в пивоваренном ячмене за счет своего сырья

11.08.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Беларусь рассчитывает в 2021 году обеспечить потребности в пивоваренном ячмене за счет своего сырья
Фото из архива

Беларусь в следующем году рассчитывает полностью закрыть потребности в пивоваренном ячмене за счет собственного сырья. Об этом сообщил журналистам председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен по итогам совещания у Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя «Белгоспищепрома», потребность предприятий в пивоваренном ячмене составляет 120 тыс. т. Но в стране на данном этапе производится всего лишь 70 тыс. т. Одна из причин — отмена госзаказа на выращивание этого ячменя. В результате значительный объем закупается по импорту. В этой связи глава государства дал поручение, чтобы в следующем году была полностью обеспечена потребность ОАО «Белсолод» пивоваренным ячменем отечественного производства. «Уверен, это будет выполнено», — сказал Анатолий Бубен.

БелТА

 
 
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Фото из архива Беларусь в следующем году рассчитывает полностью закрыть потребности в пивоваренном ячмене за счет собственного сырья. Об этом
 
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