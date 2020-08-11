Доверенное лицо Тихановской: Из страны ее вывезли белорусские власти

Источник материала: Tut.by

Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Об этом TUT.BY рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.



Мария Мороз и Ольга Ковалькова. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— У Светланы не было выбора, белорусские власти вывезли ее из страны. Важно, что она на свободе и жива. Выезд Светланы позволил освободить Марию Мороз, которая была заложницей в этой ситуации, они уехали вместе. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы. Решение Светланы о том, чтобы покинуть страну, ничего не меняет, не отменяет нашей победы. Светлана победила на выборах, мы все победили, мы сделали невозможное. Там, где комиссии посчитали голоса честно, Тихановская набрала от 60% до 70%, в Новой Боровой — 90%, этому имеются документальные подтверждения — копии протоколов. Ее выезд из страны не отменяет нашей победы и поражения власти, белорусы никогда не примут Александра Лукашенко президентом, в его победу люди не верят. Власти должны это признать и начать диалог, если нет диалога, то у людей есть единственный выбор — это протесты, — заявила Ковалькова.

Доверенное лицо считает, что сейчас в эскалации протеста виноваты исключительно власти, которые не оставили людям выбора. Ковалькова призвала власти остановиться и пойти на диалог.

— Между войной с собственным народом и диалогом с народом я призываю выбрать диалог. Светлана Тихановская и ее команда всегда говорили о мирных, легальных способах защиты своего выбора. Сейчас у нас две задачи: защитить наш выбор и остановить кровопролитие. Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами, потому что человеческая жизнь — это самое ценное для нас, а власти в очередной раз доказывают, что человеческая жизнь для них ничего не стоит. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях, — заявила Ковалькова.

Напомним, 11 августа стало известно, что Светлана Тихановская находится в Литве. Об этом сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

Накануне около 16.10 Светлана Тихановская вошла в здание ЦИК, чтобы подать жалобу по результатам выборов. С ней поехали представители штаба Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак. Около 18.55 Максим Знак вышел из приемной ЦИК один. Адвокат заявил, что Тихановская покинула здание через другой выход. На звонки она больше не отвечала, хотя телефон был доступен.

На связь со штабом Светлана Тихановская не вышла до сих пор.