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МИД Литвы: Тихановскую поставили перед выбором: или покинуть страну, или «другие, не очень удобные варианты»

12.08.2020 17:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что возможные санкции Евросоюза в отношении Беларуси должны быть персональными и не должны навредить обычным гражданам. Он также рассказал о том, что Светлану Тихановскую белорусские власти поставили перед тяжелым выбором. Об этом он рассказал в интервью «Эхо Москвы».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Надо что-то конкретное делать. Значит, санкции надо обсуждать. Я думаю, что такие санкции, которые не повредили бы людям, по сути дела на те лица, которые нарушали права и использовали силу без всяких причин. <…> Персональные, конкретные санкции в отношении лиц, как мы договоримся, каких, которые именно заслужили такого нашего внимания, — сказал глава МИД Литвы.

Отъезд Тихановской в Литву не обсуждался на высоком уровне между Вильнюсом и Минском, добавил Линкявичюс.

При этом он сказал, что власти Беларуси поставили Светлану Тихановскую перед выбором: или покинуть страну, или «другие, не очень удобные варианты».

(Будет дополнено)

 
 
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что возможные санкции Евросоюза в отношении Беларуси должны быть персональными и не должны навредить...
 
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