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МИД Литвы: Тихановскую поставили перед выбором: или покинуть страну, или «другие, не очень удобные варианты»
12.08.2020 17:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что возможные санкции Евросоюза в отношении Беларуси должны быть персональными и не должны навредить обычным гражданам. Он также рассказал о том, что Светлану Тихановскую белорусские власти поставили перед тяжелым выбором. Об этом он рассказал в интервью
— Надо что-то конкретное делать. Значит, санкции надо обсуждать. Я думаю, что такие санкции, которые не повредили бы людям, по сути дела на те лица, которые нарушали права и использовали силу без всяких причин. <…> Персональные, конкретные санкции в отношении лиц, как мы договоримся, каких, которые именно заслужили такого нашего внимания, — сказал глава МИД Литвы.
Отъезд Тихановской в Литву не обсуждался на высоком уровне между Вильнюсом и Минском, добавил Линкявичюс.
При этом он сказал, что власти Беларуси поставили Светлану Тихановскую перед выбором: или покинуть страну, или «другие, не очень удобные варианты».
(Будет дополнено)
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МИД Литвы: Тихановскую поставили перед выбором: или покинуть страну, или «другие, не очень удобные варианты»
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что возможные санкции Евросоюза в отношении Беларуси должны быть персональными и не должны навредить...
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