Штаб Бабарико: «У протестов нет координаторов, они возникают стихийно»

Источник материала: Tut.by

Штаб Виктора Бабарико выступил с официальным заявлением в ответ на обвинения в организации беспорядков. В нем говорится, что «ответственность за происходящее лежит на белорусских властях».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В штабе отметили, что все его представители, уполномоченные делать публичные заявления, всегда говорили об использовании только законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне ее.

«Мы действительно за последние дни потеряли связь с многими волонтерами. О пятерых из них у нас есть информация об их задержании», — напомнили в штабе.

Там также отметили, что «неоднократно заявляли о необходимости прекращения насилия и считаем, что ответственность за происходящее лежит на белорусских властях».

«У протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти. Белорусов обманули, и их негодование вполне объяснимо. Насилие применяют власти, и мы призываем их отказаться от применения силы и репрессий в отношении мирных граждан и не устраивать майданы на улицах городов. Мы за мирную и стабильную Беларусь. Всем белорусам нужна богатая, спокойная и мирная страна, где к выбору граждан будут относиться с уважением», — добавили в штабе.

Напомним, 12 августа в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщили о том, что установлены факты причастности штаба Виктора Бабарико к финансированию массовых беспорядков.

— Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка, — прозвучало в выпуске новостей.

Заявление сопровождалось кадрами с пересчетом денежных купюр. Кем установлены факты, белорусское телевидение не сообщило.

Сегодня штаб Виктора Бабарико сообщил о задержании пяти своих волонтеров. Юрист штаба Максим Знак предполагает, что их задержали в рамках дела по ст. 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса.