ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штаб Бабарико: «У протестов нет координаторов, они возникают стихийно»

12.08.2020 17:10 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Штаб Виктора Бабарико выступил с официальным заявлением в ответ на обвинения в организации беспорядков. В нем говорится, что «ответственность за происходящее лежит на белорусских властях».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В штабе отметили, что все его представители, уполномоченные делать публичные заявления, всегда говорили об использовании только законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне ее.

«Мы действительно за последние дни потеряли связь с многими волонтерами. О пятерых из них у нас есть информация об их задержании», — напомнили в штабе.

Там также отметили, что «неоднократно заявляли о необходимости прекращения насилия и считаем, что ответственность за происходящее лежит на белорусских властях».

«У протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти. Белорусов обманули, и их негодование вполне объяснимо. Насилие применяют власти, и мы призываем их отказаться от применения силы и репрессий в отношении мирных граждан и не устраивать майданы на улицах городов. Мы за мирную и стабильную Беларусь. Всем белорусам нужна богатая, спокойная и мирная страна, где к выбору граждан будут относиться с уважением», — добавили в штабе.

Напомним, 12 августа в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщили о том, что установлены факты причастности штаба Виктора Бабарико к финансированию массовых беспорядков.

— Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка, — прозвучало в выпуске новостей.

Заявление сопровождалось кадрами с пересчетом денежных купюр. Кем установлены факты, белорусское телевидение не сообщило.

Сегодня штаб Виктора Бабарико сообщил о задержании пяти своих волонтеров. Юрист штаба Максим Знак предполагает, что их задержали в рамках дела по ст. 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там также отметили, что «неоднократно заявляли о необходимости прекращения насилия, и считаем, что ответственность за происходящее лежит на белорусских властях».
 
Новости дня
Новости экономики
 
ЦИК: Правового механизма, чтобы избиратели могли ознакомиться с протоколами, на сегодняшний день нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика