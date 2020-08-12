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Штаб Бабарико: «У протестов нет координаторов, они возникают стихийно»
12.08.2020 17:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Штаб Виктора Бабарико выступил с официальным
В штабе отметили, что все его представители, уполномоченные делать публичные заявления, всегда говорили об использовании только законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне ее.
«Мы действительно за последние дни потеряли связь с многими волонтерами. О пятерых из них у нас есть информация об их задержании», — напомнили в штабе.
Там также отметили, что «неоднократно заявляли о необходимости прекращения насилия и считаем, что ответственность за происходящее лежит на белорусских властях».
«У протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти. Белорусов обманули, и их негодование вполне объяснимо. Насилие применяют власти, и мы призываем их отказаться от применения силы и репрессий в отношении мирных граждан и не устраивать майданы на улицах городов. Мы за мирную и стабильную Беларусь. Всем белорусам нужна богатая, спокойная и мирная страна, где к выбору граждан будут относиться с уважением», — добавили в штабе.
Напомним, 12 августа в эфире телеканала «Беларусь 1»,
— Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка, — прозвучало в выпуске новостей.
Заявление сопровождалось кадрами с пересчетом денежных купюр. Кем установлены факты, белорусское телевидение не сообщило.
Сегодня штаб Виктора Бабарико
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Там также отметили, что «неоднократно заявляли о необходимости прекращения насилия, и считаем, что ответственность за происходящее лежит на белорусских властях».
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