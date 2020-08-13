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Цены на нефть растут - запасы в США упали ниже прогнозов

13.08.2020 10:28 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Цены на нефть накануне выросли - отраслевой отчет показал, что запасы углеводорода в США упали сильнее прогнозов. Это укрепило надежды на восстановление спроса на топливо в Соединенных Штатах. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне 45 долларов за баррель, на WTI около 42 и растут по мере улучшения прогноза спроса. По данным Американского института нефти, ее запасы в США сократились на 4 миллиона баррелей, тогда аналитики предполагали, что они снизятся не более чем на 3.
 
 
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Цены на нефть накануне выросли - отраслевой отчет показал, что запасы углеводорода в США упали сильнее прогнозов. Это укрепило надежды на восстановление спроса на...
 
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