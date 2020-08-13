Глава МИД Чехии: Заявления Лукашенко об участии страны в организации протестов неуместны

Источник материала: Tut.by

12 августа в МИД Чехии был вызвал посол Беларуси, сообщил глава ведомства Томаш Петржичек. В МИД считают неуместными заявления президента Беларуси о причастности Чехии к организации протестов в стране, а также озабочены ходом выборов, передает Чешская общественная телекомпания.



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Томаш Петржичек отметил, что заявления Александа Лукашенко о том, что Чехия участвует в организации антиправительственных протестов совершенно неуместны.

— Чешское правительство не участвовало в организации демонстраций. Мы давно пытаемся поддержать гражданское общество, народ Беларуси имеет право высказываться о государственных делах. Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе, — заявил глава чешской дипломатии.

Он сообщил, что 12 августа в МИД вызывали посла Беларуси. По словам Петржичека, представители министерства не согласны с происходящим в Беларуси в ходе избирательной кампании: арестом альтернативных кандидатов и недопуске в страну международных наблюдателей.

— Это явное свидетельство того, что выборы не были свободными и не соответствовали стандартам демократических выборов, — сказал министр.

По его словам, у Евросоюза достаточно экономических инструментов, чтобы оказать давление на Минск, но ситуацию можно разрешить путем диалога.

— Я бы хотел, чтобы мы, европейцы, поддержали диалог между оппозицией и режимом Лукашенко, чтобы найти выход из этого кризиса. Однако, прежде всего, режиму необходимо остановить насилие против демонстрантов, — сказал Петржичек. При этом он отметил, что в стране негативно восприняли тот факт, что кандидату на пост президента Беларуси Светлане Тихановской пришлось покинуть страну.

10 августа Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после президентских выборов акций протеста.

— По одному разговору мы видим «кукловодов». Одна из линий этих «кукловодов» — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти. То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда (из-за рубежа. — Прим. ред.) идут команды. Надо отдать должное местным нашим — они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей, — сказал он.