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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАЗ нарастил объемы продаж грузовиков в России МАЗ в прошлом месяце нарастил объемы продаж грузовиков в России. Реализовано 335 автомобилей. Это позволило белорусскому производителю автотехники подняться в...

МАЗ в прошлом месяце нарастил объемы продаж грузовиков в России. Реализовано 335 автомобилей. Это позволило белорусскому производителю автотехники подняться в рейтинге на пятое место. Возглавляет топ лидеров российский KAMAZ, на долю которого в июле пришлось почти 40 % от общего объема продаж, на втором месте с большим отставанием бренд – GAZ, замыкает тройку шведская Scania.