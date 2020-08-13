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МАЗ нарастил объемы продаж грузовиков в России
13.08.2020 10:28 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМАЗ в прошлом месяце нарастил объемы продаж грузовиков в России. Реализовано 335 автомобилей. Это позволило белорусскому производителю автотехники подняться в рейтинге на пятое место. Возглавляет топ лидеров российский KAMAZ, на долю которого в июле пришлось почти 40 % от общего объема продаж, на втором месте с большим отставанием бренд – GAZ, замыкает тройку шведская Scania.
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МАЗ в прошлом месяце нарастил объемы продаж грузовиков в России. Реализовано 335 автомобилей. Это позволило белорусскому производителю автотехники подняться в...
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