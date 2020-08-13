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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В белорусскую экономику в первом полугодии поступило 4,5 млрд долларов иностранных инвестиций В белорусскую экономику в первом полугодии поступило 4,5 млрд долларов иностранных инвестиций, более 70% из них - прямые. Основной вклад внесли субъекты...

В белорусскую экономику в первом полугодии поступило 4,5 млрд долларов иностранных инвестиций, более 70% из них - прямые. Основной вклад внесли субъекты хозяйствования России (более 40%), Кипра (более 10) и Австрии (почти 8 % от всех поступивших инвестиций). Белорусские организации за полгода направили за рубеж более 2 миллиардов долларов инвестиций. В основном в Россию (почти 80%), а также Украину и Великобританию. Почти все из них - прямые.