Глава ПА ОБСЕ назвал действия властей Беларуси серьезным нарушением международных обязательств

Источник материала: Tut.by

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели призвал власти Беларуси прекратить репрессии и в полной мере соблюдать международные стандарты прав человека, назвав жестокость силовиков к протестующим и журналистам, а также отключение в стране интернета серьезными нарушениями международных обязательств. Об этом он рассказал на брифинге для прессы.



Фото: osce.org

Глава ПА ОБСЕ Георгий Церетели отметил, что, как страна-участник организации, Беларусь добровольно согласилась на определенные обязательства в гуманитарной области, включая соблюдение прав на мирные собрания, свободу слова, свободу от произвольного ареста или задержания, а также на правовую защиту. Он призвал власти нашей страны гарантировать, что все эти права и свободы будут уважаться, а также что произвольно задержанные за последние дни люди будут безотлагательно освобождены.

— Нападения на журналистов, блокирование доступа к информации и жестокое обращение с задержанными — это серьезные нарушения международных обязательств. Я глубоко обеспокоен сообщениями о погибших, в том числе о человеке, который, как сообщается, умер под стражей , — заявил Церетели.

Он сказал, что хотя ПА ОБСЕ не имела возможности наблюдать за воскресным голосованием из-за пандемии COVID-19, ее представители пристально отслеживали ситуацию и были обеспокоены задержанием политических активистов в ходе подготовки к выборам, а также тем, что приглашение наблюдателям было отправлено несвоевременно

— Так как результаты прошедших выборов являются спорными, правительство должно предложить конкретные шаги, чтобы можно было создать базис по восстановлению доверия. В идеале эти шаги должны создать необходимые условия для диалога между правительством и оппозицией как в парламенте, так и вне его, — сказал глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ.