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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Могилевхимволокно наращивает объемы производства За порядок и спокойствие в стране выступают работники Могилевхимволокна. Предприятие в эти дни активно наращивает объемы производства. Гиганту промышленности...

За порядок и спокойствие в стране выступают работники Могилевхимволокна. Предприятие в эти дни активно наращивает объемы производства. Гиганту промышленности удалось выстоять в период пандемии, обеспечить загрузку линий, стабильную работу и сохранить возможность выплачивать зарплату. А главное - реализовать первый этап инвестиционного проекта по производству полиэфирной продукции. 50 тысяч тонн одной из брендовых марок волокна - конжугейт. Ежемесячно предприятие зарабатывает на экспорте более 12 миллионов долларов. И вот что говорят сами работники завода.В общей сложности в экспортной копилке предприятия уже 32 страны. В планах совместно с концерном - второй этап модернизации производства.