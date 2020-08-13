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Могилевхимволокно наращивает объемы производства
13.08.2020 17:48 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЗа порядок и спокойствие в стране выступают работники Могилевхимволокна. Предприятие в эти дни активно наращивает объемы производства. Гиганту промышленности удалось выстоять в период пандемии, обеспечить загрузку линий, стабильную работу и сохранить возможность выплачивать зарплату. А главное - реализовать первый этап инвестиционного проекта по производству полиэфирной продукции. 50 тысяч тонн одной из брендовых марок волокна - конжугейт. Ежемесячно предприятие зарабатывает на экспорте более 12 миллионов долларов. И вот что говорят сами работники завода.
Александр Сергеюк, работник цеха ПОЦ-3 ОАО "Могилевхимволокно": "Мы в круглосуточном режиме как работали, так и работаем. Волокно сейчас пользуется большим спросом, так как сезон. На данный момент вот это волокно нарабатываем, оно уйдет полностью на Турцию. Работы у нас много, большая загрузка. Поэтому останавливаться нам некогда".
Евгений Аверкин, начальник управления ОАО "Могилевхимволокно": "Предприятие работает стабильно. За полгода экспорт товаров составил практически 120 % по отношению к прошлому году в натуральном выражении. Экспорт услуг - 108 %. Предприятие увеличило за первое полугодие географию стран – добавили 9, сейчас прорабатываются еще 11".
В общей сложности в экспортной копилке предприятия уже 32 страны. В планах совместно с концерном - второй этап модернизации производства.
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За порядок и спокойствие в стране выступают работники Могилевхимволокна. Предприятие в эти дни активно наращивает объемы производства. Гиганту промышленности...
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