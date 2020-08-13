ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могилевхимволокно наращивает объемы производства

13.08.2020 17:48 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

За порядок и спокойствие в стране выступают работники Могилевхимволокна. Предприятие в эти дни активно наращивает объемы производства. Гиганту промышленности удалось выстоять в период пандемии, обеспечить загрузку линий, стабильную работу и сохранить возможность выплачивать зарплату. А главное - реализовать первый этап инвестиционного проекта по производству полиэфирной продукции. 50 тысяч тонн одной из брендовых марок волокна - конжугейт. Ежемесячно  предприятие зарабатывает на экспорте  более 12 миллионов долларов. И вот что говорят сами работники завода. 

Александр Сергеюк, работник цеха ПОЦ-3 ОАО "Могилевхимволокно": "Мы в круглосуточном режиме как работали, так и работаем. Волокно сейчас пользуется большим спросом, так как сезон. На данный момент вот это волокно нарабатываем,  оно уйдет полностью на Турцию. Работы у нас много, большая загрузка. Поэтому  останавливаться нам некогда".

Евгений Аверкин, начальник управления ОАО "Могилевхимволокно": "Предприятие работает стабильно. За полгода экспорт товаров составил практически 120 % по отношению к прошлому году в натуральном выражении. Экспорт услуг  - 108 %. Предприятие увеличило за первое полугодие географию стран – добавили  9, сейчас прорабатываются еще 11".

В общей сложности  в экспортной копилке предприятия уже 32 страны. В планах  совместно с концерном - второй этап модернизации производства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За порядок и спокойствие в стране выступают работники Могилевхимволокна. Предприятие в эти дни активно наращивает объемы производства. Гиганту промышленности...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Захарова: Попытки найти так называемый русский след в организации беспорядков в Беларуси безосновательны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика