Производители сельскохозяйственной продукции Дубровенщины обновляют машинно-тракторный парк

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





По информации главного специалиста отдела организации сельскохозяйственного производства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дубровен­ского райисполкома Александра Волуевича, в 2020 году сельхозпредприятия района приобрели по лизингу 10 комбайнов КЗС-1218 и три трактора МТЗ-1221. По два новых комбайна поступит в КУСХП «Приднепровский», им.Черняховского, ОАО «Якубово-Агро», «Правда-С». По одному в ОАО «Восток-Чирино» и КУСХП «Зарубы». Кроме того, в СХФ им. Ю. Смирнова прибудут 5 комбайнов, которые закупило ОАО «Оршанский КХП», а в райагросервисе уже получили новый кормоуборочный комбайн КВК-800, который приобретен за средства сельхозпредприятий района.

Мы побывали в ОАО «Герой», где только что получили новые тракторы. Руководитель ОАО «Герой» Петр Сыса рассказал, что эта техника была жизненно необходима, так как машинный парк не обновлялся почти 10 лет. Он отметил, что в хозяйстве есть ответственные люди, которым можно доверить новую технику и которые смогут полностью задействовать технический ресурс и дать на них максимальную выработку.

— Приобретенные три трактора МТЗ-1221 по тягловому классу относятся к энергонасыщенным. Сейчас мы проведем день-два обкатку новой техники и сразу включим их в пахоту, — рассказал главный инженер ОАО «Герой» Сергей Зайцев.

Кроме того, инженер показал нам новую мобильную зерносушилку М-20, монтаж которой завершается специалистами завода-производителя из г.Борисов. Новая модель пришла на смену старого польского оборудования, которое отработало более 30 лет.

ОАО «Герой» уже выполнило госзаказ, сейчас закладывается семенной фонд. И новая зерносушилка как нельзя кстати, чтобы в склады на хранение поступало зерно только оптимальной влажности. Техника — основа сельхозпроизводства. И в нашем районе эта основа стала прочнее.

Елена КОРСАКОВА.