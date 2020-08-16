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«Рабочие "БЕЛАЗа", я с вами». Белорусский дипломат - о протестах и насилии со стороны силовиков

16.08.2020 09:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. «Как и все белорусы, я шокирован история о пытках и избиении моих сограждан», — заявил дипломат.


Фото с сайта slovakia.mfa.gov.by

— Как и все белорусы, я — в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На TUT.BY в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах, — сказал дипломат.

По его мнению, «для этого были предпосылки». «15 лет назад у нас была открыта „Линия Сталина“. И дело здесь не только о подвиге советского народа. Не менее важная причина — имя Сталина в названии. Затем появился министр внутренних дел (по всей видимости, речь про экс-главу МВД Игоря Шуневича. — Прим. ред.), которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников на себе почувствовали, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века», — рассказал Игорь Лещеня.

— МИД, представители которого защищают интересы страны за рубежом, часто приравнивают к силовым ведомствам. Силовики стремятся предотвратить вмешательство во внутренние дела страны извне. Но я точно знаю, что ключевыми составляющими сильного, сплоченного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры.

Дипломат уточнил, что в Словакии он представляет «Беларусь и ее народ, который согласно Конституции является единственным источником власти в нашей стране».

— Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие «БЕЛАЗа» и «Кузнечного завода тяжелых штамповок». Я искренне надеюсь, что будущее моей Беларуси будет основано на учете мнений всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право!

Игорь Лещеня с 2002 года по 2006 годы работал помощником президента Беларуси, курировал внешнеполитические и внешнеэкономические вопросы

 
 
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Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. «Как и все белорусы, я шокирован...
 
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