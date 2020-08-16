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«Не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь». Лукашенко выступил на митинге у Дома правительства

16.08.2020 14:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Дома правительства в Минске проходит митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Глава государства поднялся на трибуну около 14.00.


Он начал свое выступление с того, что поблагодарил собравшихся за то, что пришли. Люди приветствовали президента и кричали: «Мы вас любим!»

— Я не хотел вас звать на эту площадь. У вас много дел. Вы собираете хлеб, готовите детей в школу. Я помню 1990-е. Здесь стояли люди — рабочие — с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь, — заявил Лукашенко.

В ответ слышно: «Спасибо!»

— На митингах и площадях мы уничтожили то, что было нам дано Богом, — империю, без которой не решался ни один вопрос. Получили кровавый обрубок этой империи.

Лукашенко напомнил, о чем его просили.

— Вы просили зарплату в 20 долларов, вы просили не приватизировать заводы и фабрики, вы просили не отнимать у крестьян землю, вы просили не вводить платную медицину, образование, вы просили вернуть честь солдатам и офицерам, которые боялись выходить на улицу, вы просил меня, совсем неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников, мы построили независимое суверенное государство. Время выбрало нас и мы это сделали! Хочу спросить: чего вы хотите сейчас?

— Мира!

— Вы ходите свободы?

— Нет!

— Скажите тогда какой!

— Мирной!

— Вы хотите перемен?

— Нет.

— Каких? Что будем менять?

— Ничего!

В ответ слышны возгласы благодарности: «За Батьку!» и «Батька — молодец!».

 
Теги: Минск
 
 
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У Дома правительства в Минске проходит митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Глава государства поднялся на трибуну около 14.00.
 
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