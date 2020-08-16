Четыре дня назад задержали волонтеров штаба Бабарико. И вот что с одним из них

Источник материала: Tut.by

Пять волонтеров штаба Виктора Бабарико были задержаны — писали мы 12 августа. Рассказываем историю одного из них — минчанина Левона Халатряна. Он вышел из своего дома на улице Гая 11 августа и до сих пор не вернулся. В последний раз его видели, заходящим в здание Управления Следственного комитета на Первомайской, 7. Предположительно задержание произошло в рамках дела по ст. 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса.



Фото: Facebook

«Что делает в штабе» и «белорус ли»

Халатряна — управляющего в Ruin Bar Ok16 — задержали 11 августа. Об этом нам рассказал источник, близкий к нему. Минчанин живет с женой и ребенком, но в квартире был вместе с двумя девушками — они также волонтеры штаба Виктора Бабарико. Как только они вышли из подъезда — подъехала машина и всех троих забрали, не объяснив причину.

Отвезли волонтеров в здание КГБ. Девушек опрашивали на темы, связанные с Левоном: что он делает в штабе, «что это за такой друг у них», белорус ли он (по национальности Левон — армянин. — Прим. TUT.BY). Детали опроса стали известны после того, как этих двух девушек отпустили. Левон же остался в КГБ.

— Адвокат Владимир Пыльченко в тот день пытался его найти, но не получилось. Оказалось, что Левон находится на Окрестина, — рассказывает наш источник. — Пыльченко удалось к нему попасть лишь на третьи сутки, когда время задержания без предъявления обвинения должно истечь. Все это время никто не знал, где он, так как ни в одном списке его не было.

Допрос Халатаряна проходил 14 августа — в присутствии адвоката. Волонтеру штаба должны были назначить дальнейшую меру пресечения или отпустить до развития дела. Адвокат сообщил семье Левона, что он отпущен под подписку о невыезде.

После Левона Халатаряна отправили на медицинскую экспертизу и забрать свои вещи. Экспертиза должна была пройти в Управлении Следственного комитета — туда Левона и повезли сотрудники милиции. Адвоката попросили проследовать отдельно.



Иллюстративный снимок. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Документы о том, что Халатарян освобожден, были уже подписаны, поэтому Пыльченко решил в Следственный комитет не ехать, а потратить время на оформление жалоб по нарушениям предыдущих трех дней.

К зданию на Первомайской, 7 подъехали отец и друзья Левона. Они его видели там: молодой человек выглядел нормально, улыбался. После чего скрылся в здании. А друзья стали ждать в фойе, пока выйдет Левон. Прошел первый час, второй… Но он не появлялся. Обеспокоенные близкие стали звонить адвокату.

Пыльченко, в свою очередь, пытался связаться со следователями. Трубку не брали. Внутрь здания также не пустили никого из окружения Халатаряна. В 17.00 14 августа здание Следственного комитета начали закрывать — конец рабочего дня. Охранник помещения намекнул, что волонтера там уже нет.

В тот же вечер из КГБ отпустили еще несколько ребят из штаба Виктора Бабарико. Они предположили, что, вероятно, Халатарян снова там находится. Близкие Левона поехали в КГБ, но информации не получили.

— Только ближе к ночи следователь сообщил семье Халатаряна, что ему дали 10 суток, — сообщает источник. — Применена новая мера пресечения, и неизвестно, по какой причине. Возможно, был проведен новый допрос — уже без адвоката.

Сейчас Левон Халатарян в СИЗО на Володарского.