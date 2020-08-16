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«Это сознательное нагнетание». У Зеленского прокомментировали слова Лукашенко
17.08.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины «приказывает» провести новые выборы в Беларуси,
«Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?» — сказано в комментарии.
Там отметили, что Украина уважает географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чьей-то победе на них.
«Ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, а мир видит, что доверия и близко нет, то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес „руководства другой страны“ не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие», — заявили в пресс-службе президента Украины.
Украинская сторона отметила, что «официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно
«Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это — уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость… От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любых политиков», — заявили у украинского президента.
16 августа во время митинга на площади Независимости президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент отметил, что если пойти у них на поводу, то «мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация».
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В Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины «приказывает» провести новые выборы в Беларуси, заявили в пресс-службе президента...
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