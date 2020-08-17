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Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
17.08.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На днях Александр Лукашенко
Микрорайон Чижовка-6А находится по соседству с уже практически застроенной Чижовкой-6, на месте бывшей деревни Корзюки. Кстати, Яндекс.Карты до сих пор эти места так и определяют, деревней. Ранее на ул. Корзюки была усадебная застройка, но людей отселили, а дома снесли для строительства многоэтажек.
Всего в Чижовке-6А
В соседнем микрорайоне Чижовка-6 построят 5 домов: один столбик и четыре 9-этажки. Всего будет 560 квартир.
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