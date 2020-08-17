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Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж

17.08.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На днях Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам строительной отрасли, где еще раз было подчеркнуто, что важнейшим приоритетом всегда являлось жилищное строительство. Мы решили посмотреть, насколько быстро строится микрорайон для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Речь о микрорайоне Чижовка-6А, где мы побывали в апреле 2020 года и сейчас.

Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж

Микрорайон Чижовка-6А находится по соседству с уже практически застроенной Чижовкой-6, на месте бывшей деревни Корзюки. Кстати, Яндекс.Карты до сих пор эти места так и определяют, деревней. Ранее на ул. Корзюки была усадебная застройка, но людей отселили, а дома снесли для строительства многоэтажек.

Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж

Строительная площадка действительно огромная. Здесь, несмотря ни на что, кипит своя жизнь: работает крупногабаритная техника, заняты делом строители. Если еще в апреле можно было увидеть лишь первые этажи отдельных домов, то теперь уже видны очертания микрорайона.


Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Фото: апрель 2020 года

Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Фото: апрель 2020 года

Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Фото: апрель 2020 года
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Чижовка-6А, август 2020 года
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж

Всего в Чижовке-6Апланируют построить 8 новостроек двух серий ОАО «МАПИД»: в основном это будут 9-этажки, а также 2 столбика-высотки. В этом микрорайоне в общей сложности будет 928 квартир. Заявлено, что некоторые дома будут сданы до конца года. Застройку дополнит детский сад на 190 мест. 

В соседнем микрорайоне Чижовка-6 построят 5 домов: один столбик и четыре 9-этажки. Всего будет 560 квартир.

В проектной декларации за март 2020 года стоимость «квадрата» нормируемой площади квартиры в новостройке составила 1229,41 рубля (1980 рублей для площади жилого помещения, превышающей нормируемую). И это касается квартир, которые реализуются сразу с внутренней отделкой.

Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж
Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж

 
Теги: Минск
 
 
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На днях Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам строительной отрасли, где еще раз было подчеркнуто, что важнейшим приоритетом всегда...
 
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