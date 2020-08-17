Как меняется Чижовка-6А, где строят жилье для нуждающихся. Большой фоторепортаж

Всего в Чижовке-6А планируют построить 8 новостроек двух серий ОАО «МАПИД»: в основном это будут 9-этажки, а также 2 столбика-высотки. В этом микрорайоне в общей сложности будет 928 квартир. Заявлено, что некоторые дома будут сданы до конца года. Застройку дополнит детский сад на 190 мест.

В соседнем микрорайоне Чижовка-6 построят 5 домов: один столбик и четыре 9-этажки. Всего будет 560 квартир.