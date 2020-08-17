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Белорусское правительство ушло в отставку, но продолжит исполнять обязанности

17.08.2020 12:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси сложило полномочия перед избранным президентом в соответствии с Конституцией, но продолжит работу до своего нового утверждения. Это следует из постановления Совмина № 480 от 15 августа.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Премьер-министр Роман Головченко постановил «сложить полномочия правительства Республики Беларусь перед вновь избранным президентом Республики Беларусь», в соответствии со ст. 106 Конституции, ст. 9 закона от 23 июля 2008 года № 424-З «О Совете Министров Республики Беларусь».

Одновременно с этим 15 августа Александр Лукашенко издал указ, в соответствии с которым правительство продолжит работу до «сформирования нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности». Ранее Лукашенко утверждал, что состав действующего правительства останется неизменным после выборов.

Согласно указу, в новый состав Совмина по должности входят помимо руководства правительства министры и руководители госкомитетов, председатели Комитета госконтроля, президиума Национальной академии наук, Национального статистического комитета, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

В конце мая текущего года состав правительство уже видоизменялся.

 
 
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15 августа Александр Лукашенко издал указ, в соответствии с которым правительство продолжит работу до «сформирования нового состава Совета министров путем...
 
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