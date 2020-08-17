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Белорусское правительство ушло в отставку, но продолжит исполнять обязанности
17.08.2020 12:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство Беларуси сложило полномочия перед избранным президентом в соответствии с Конституцией, но продолжит работу до своего нового утверждения. Это следует из постановления Совмина № 480 от 15 августа.
Премьер-министр Роман Головченко
Одновременно с этим 15 августа Александр Лукашенко
Согласно указу, в новый состав Совмина по должности входят помимо руководства правительства министры и руководители госкомитетов, председатели Комитета госконтроля, президиума Национальной академии наук, Национального статистического комитета, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
В конце мая текущего года состав правительство уже видоизменялся.
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15 августа Александр Лукашенко издал указ, в соответствии с которым правительство продолжит работу до «сформирования нового состава Совета министров путем...
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