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Уборочная-2020. Аграрии преодолели 7-миллионный рубеж

17.08.2020 12:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси погода благоприятствует созреванию и сбору урожая. Аграрии уже преодолели 7-миллионный рубеж. Осталось пройти 14 % площадей. Массовую уборку завершили Брестский и Гомельский регионы. На их счету  1 миллион 325 тысяч тонн зерна и 870 тысяч тонн соответственно. В лидерах по намолоту Минская область. Здесь собрано 1 миллион 805 тысяч тонн хлеба. Средняя урожайность по стране  37,5 центнера с гектара.
 
 
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В Беларуси погода благоприятствует созреванию и сбору урожая. Аграрии уже преодолели 7-миллионный рубеж. Осталось пройти 14 % площадей. Массовую уборку завершили...
 
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