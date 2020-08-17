Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уборочная-2020. Аграрии преодолели 7-миллионный рубеж В Беларуси погода благоприятствует созреванию и сбору урожая. Аграрии уже преодолели 7-миллионный рубеж. Осталось пройти 14 % площадей. Массовую уборку завершили...

В Беларуси погода благоприятствует созреванию и сбору урожая. Аграрии уже преодолели 7-миллионный рубеж. Осталось пройти 14 % площадей. Массовую уборку завершили Брестский и Гомельский регионы. На их счету 1 миллион 325 тысяч тонн зерна и 870 тысяч тонн соответственно. В лидерах по намолоту Минская область. Здесь собрано 1 миллион 805 тысяч тонн хлеба. Средняя урожайность по стране 37,5 центнера с гектара.