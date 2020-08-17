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Уборочная-2020. Аграрии преодолели 7-миллионный рубеж
17.08.2020 12:48 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Беларуси погода благоприятствует созреванию и сбору урожая. Аграрии уже преодолели 7-миллионный рубеж. Осталось пройти 14 % площадей. Массовую уборку завершили Брестский и Гомельский регионы. На их счету 1 миллион 325 тысяч тонн зерна и 870 тысяч тонн соответственно. В лидерах по намолоту Минская область. Здесь собрано 1 миллион 805 тысяч тонн хлеба. Средняя урожайность по стране 37,5 центнера с гектара.
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В Беларуси погода благоприятствует созреванию и сбору урожая. Аграрии уже преодолели 7-миллионный рубеж. Осталось пройти 14 % площадей. Массовую уборку завершили...
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