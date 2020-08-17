ВВП Беларуси снизился на 1,6%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Валовый внутренний продукт Беларуси в январе-июле этого года снизился на 1,6% по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года, сообщил в понедельник Национальный статистический комитет республики.

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-июль 2020 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 80 миллиардов белорусских рублей (более 32,5 миллиарда долларов по текущему курсу), или в сопоставимых ценах 98,4% к уровню января-июля 2019 года", - говорится на сайте Белстата.

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из основных показателей экономики, он является суммарной стоимостью полного объема товаров и услуг, произведенных за отчетный период.

По данным Белстата, объем промышленного производства за первое полугодие упал на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 62,6 миллиарда рублей в текущих ценах. Среди сфер экономики со знаком минус с начала года сработали горнодобывающая и обрабатывающая отрасли, а также энергетики.

Превышение прошлогоднего уровня показали сферы по производству фармацевтических продуктов и препаратов, изделий из дерева и бумаги, продуктов питания, напитков и табачных изделий, транспортных средств и оборудования, а также полиграфической деятельности.