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Лукашенко пообещал провести выборы после принятия новой конституции
17.08.2020 17:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выборы пройдут после того, как в стране будет принята новая конституция. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с рабочими на МЗКТ. Сюжет был показан в эфире
— Будет так, мужики, нам надо принять новую Конституцию, что мы хотим. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции, если вы хотите, провести выборы — и парламента, и президента, и новых органов власти.
Лукашенко также призвал рабочих к поиску компромисса. Он заявил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями: «Но не под давлением и не через улицу».
— Вы, работяги, выставляйте свои требования, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, иначе будет, как в середине 90-х, — заявил Лукашенко.
Напомним, сегодня на МЗКТ он также
— Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. — Их (выборов. — Прим. ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все.
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Выборы пройдут после того, как в стране будет принята новая конституция. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с рабочими на МЗКТ. Сюжет был показан в...
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