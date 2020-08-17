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Лукашенко пообещал провести выборы после принятия новой конституции

17.08.2020 17:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выборы пройдут после того, как в стране будет принята новая конституция. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с рабочими на МЗКТ. Сюжет был показан в эфире телеканала СТВ.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Будет так, мужики, нам надо принять новую Конституцию, что мы хотим. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции, если вы хотите, провести выборы — и парламента, и президента, и новых органов власти.

Лукашенко также призвал рабочих к поиску компромисса. Он заявил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями: «Но не под давлением и не через улицу».

— Вы, работяги, выставляйте свои требования, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, иначе будет, как в середине 90-х, — заявил Лукашенко.

Напомним, сегодня на МЗКТ он также заявил, что «пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

— Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. — Их (выборов. — Прим. ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все.

 
 
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Выборы пройдут после того, как в стране будет принята новая конституция. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с рабочими на МЗКТ. Сюжет был показан в...
 
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