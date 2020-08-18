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Представитель стачсовета МТЗ о забастовке на заводе: Кто-то активно бастует, кто-то - по-итальянски

18.08.2020 21:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Забастовка на МТЗ имеет две формы: одна часть работников завода бастует активно, в городе, вторая — проводит «итальянскую забастовку». Об этом на пресс-конференции представителей координационного совета рассказал представитель стачсовета МТЗ Сергей Дылевский, вошедший в совет.


Сергей Дылевский крайний справа.

Часть работников МТЗ, которая проводит «итальянскую забастовку», приходит на рабочие места, включает станки, но план, который можно сделать за час, делают два. Вторая часть — активисты, которые выходят в город, поддерживают другие предприятия и организации, проходят маршем по всему городу, призывают к забастовкам солидарности другие организации.

По словам Дылевского, заводчане пока боятся присоединяться к забастовке. Но «если скоординировать действия правильно» до 80% сотрудников МТЗ будут готовы принять участие в забастовке.

— На сегодня активно принимает участие в забастовке 20%, остальные проводят «итальянскую забастовку». Люди боятся реакции руководства, реакции нынешней власти, боятся увольнений, боятся лишений премий, выговоров, боятся потерять работу, — сказал Дылевский.

Представитель стачсовета МТЗ подчеркнул, что сегодня заводчанам очень нужна моральная поддержка.

— Особенно на волне репрессий от работодателя. Сегодня предпринимаются попытки загасить наше движение, загасить наши забастовки, чтобы они зачахли на корню. Нас с каждым днем должно становиться больше, на стачку и забастовку должно выходить все больше. А сейчас происходит немного наоборот, потому что люди не чувствуют поддержку со стороны профсоюзов, руководства. У нас на заводе сейчас практически разграничилась каста работников и каста руководства. Руководство я бы сейчас не сказал, что препятствуют, но никоим образом не оказывают помощи в продвижении забастовочного движения. Поэтому очень важна поддержка людей со стороны, поддержка в СМИ. Очень важно, чтобы человек, который не бастует, приходил домой, читал в новостях, что люди не боятся, бастуют и чтобы выходил завтра тоже. Поддержка моральная сейчас очень важная, — сказал Сергей Дылевский.

 
 
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Заводчане пока боятся присоединяться к забастовке. Но «если скоординировать действия правильно» до 80% сотрудников МТЗ будут готовы принять участие в забастовке.
 
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