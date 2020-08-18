Ковалькова о координационном совете: Совет не ставит перед собой цель захвата власти

Источник материала: Tut.by

Координационный совет, инициированный Светланой Тихановской, не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем, заявила на первой пресс-конференции представителей совета доверенное лицо экс-кандидата в президенты Ольга Ковалькова.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Представитель совета подчеркнула, что его цель — организация передачи власти и обеспечение согласия в обществе. Все, кто подал заявки на вступление в совет, не признают официально объявленные результаты выборов, считают преступным насилие со стороны правоохранителей и требуют освобождения политзаключенных.

Юрист команды Виктора Бабарико Максим Знак, также вошедший в совет, подчеркнул, что в его состав может войти только гражданин Беларуси, находящийся на территории страны. У совета нет цели получения власти и, следовательно, нет никакой политической программы.

— Никаких призывов по насильственному свержению власти не будет, — заявил Знак.

Ольга Ковалькова также подчеркнула, что Светлана Тихановская станет гарантом мирной передачи власти. По мнению доверенного лица экс-кандидата в президенты, у действующей власти нет выбора, кроме как согласиться на передачу власти.

— У Лукашенко нет выбора. Та ситуация, которая сегодня происходит, очевидна всем, она критическая. Они обязаны пойти на диалог со своим народом, а сегодня власть ведет войну вместо диалога, а белорусский народ финансирует эту систему. Если нас не слышат, мы всеми законными способами будем говорить, что хотим диалога. Иначе, на мой взгляд, ситуация будет ухудшаться, — заявила Ковалькова.

Технический вопрос от кого, кому и как будет проходить транзит власти, совет пока не обсуждал, принцип будет выработан позже. Первое заседание совета состоится 19 августа.

Напомним, создание координационного совета было инициировано Светланой Тихановской. Она заявила , что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги. Среди них Светлана Алексиевич, Сергей Чалый, Мария Колесникова, Андрей Курейчик, Евгений Ливянт, Юлия Чернявская, Владимир Цеслер. Кроме того, в совет вошли уволенный накануне директор Купаловского театра Павел Латушко и представитель стачсовета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Александр Лукашенко заявил , что считает ширмой созданный объединенным штабом координационный совет. А его целью — захват власти. Об этом он заявил на совещании с членами Совбеза.