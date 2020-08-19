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"На контроле Президента". Развитие регионов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "На контроле Президента" развитие регионов. Смотрите сегодня после "Панорамы" После пандемии рынок шин восстанавливается. На заводе крупногабаритных шин в Бобруйске рентабельность за июнь более 8 %. Средняя зарплата 1 211 рублей. За второе...

После пандемии рынок шин восстанавливается. На заводе крупногабаритных шин в Бобруйске рентабельность за июнь более 8 %. Средняя зарплата 1 211 рублей. За второе полугодие планируют показатели улучшить. За месяц выпускать не менее 39 тысяч шин. Помимо этого налаживают и новую линию.О развитии городов с населением 80 тысяч человек, новых производствах и больших гигантах машиностроения в проекте "На контроле Президента. Развитие регионов" в сегодня после "Панорамы".