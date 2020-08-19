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"На контроле Президента" развитие регионов. Смотрите сегодня после "Панорамы"
19.08.2020 10:07 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПосле пандемии рынок шин восстанавливается. На заводе крупногабаритных шин в Бобруйске рентабельность за июнь более 8 %. Средняя зарплата 1 211 рублей. За второе полугодие планируют показатели улучшить. За месяц выпускать не менее 39 тысяч шин. Помимо этого налаживают и новую линию.
Павел Луцкевич, и. о. директора завода крупногабаритных шин ОАО "Белшина": "Проект достаточно перспективный, потому что мы перешли с диагональной конструкции шин сразу на радиальную цельную металлокордную. То есть мы сделали не один, а два или даже три шага вперед в этом направлении в развитии. В мире шины из этой линейки выпускают только 5-6 фирм, в том числе мы. Это также и имидж, потому что цельные металлокордные шины карьерные - это сегмент достаточно премиальный".
"На контроле Президента". Развитие регионовО развитии городов с населением 80 тысяч человек, новых производствах и больших гигантах машиностроения в проекте "На контроле Президента. Развитие регионов" в сегодня после "Панорамы".
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После пандемии рынок шин восстанавливается. На заводе крупногабаритных шин в Бобруйске рентабельность за июнь более 8 %. Средняя зарплата 1 211 рублей. За второе...
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