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"На контроле Президента" развитие регионов. Смотрите сегодня после "Панорамы"

19.08.2020 10:07 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

После пандемии рынок шин восстанавливается. На заводе крупногабаритных шин в Бобруйске рентабельность за июнь более 8 %. Средняя зарплата  1 211  рублей. За второе полугодие планируют показатели улучшить. За месяц выпускать не менее 39 тысяч шин.  Помимо этого налаживают и новую линию. 

Павел Луцкевич, и. о. директора завода крупногабаритных шин ОАО "Белшина": "Проект достаточно перспективный, потому что мы перешли с диагональной конструкции шин сразу на радиальную цельную металлокордную. То есть мы сделали не один, а два или даже три шага вперед в этом направлении в развитии. В мире  шины из  этой линейки выпускают только 5-6 фирм, в том числе мы.  Это  также и имидж, потому что цельные металлокордные шины карьерные - это сегмент достаточно премиальный".

 "На контроле Президента". Развитие регионов

О развитии городов с населением 80 тысяч человек, новых производствах и больших гигантах машиностроения в проекте "На контроле Президента. Развитие регионов" в сегодня  после "Панорамы".

 
 
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После пандемии рынок шин восстанавливается. На заводе крупногабаритных шин в Бобруйске рентабельность за июнь более 8 %. Средняя зарплата  1 211  рублей. За второе...
 
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