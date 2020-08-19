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О стабильности работы экономики и ее развитии говорили в Совете Министров
19.08.2020 09:13 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПравительство ждет от Минэкономики предложений по повышению эффективности импортозамещения. Как отметил первый вице-премьер, это один из приоритетов ближайшей перспективы. Эффективность работы здесь определяется с учетом стоимости зарубежных комплектующих, которые завозят в Беларусь для производства своих импортозамещающих материалов. Особое внимание четырем важным проблемам. В этом году будут приниматься дополнительные меры по производству наиболее востребованных на внутреннем рынке товаров, которые можно экспортировать.
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Правительство ждет от Минэкономики предложений по повышению эффективности импортозамещения. Как отметил первый вице-премьер, это один из приоритетов ближайшей...
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