ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О стабильности работы экономики и ее развитии говорили в Совете Министров

19.08.2020 09:13 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Правительство ждет от Минэкономики предложений по повышению эффективности импортозамещения. Как отметил первый вице-премьер, это один из приоритетов ближайшей перспективы. Эффективность работы  здесь определяется с учетом стоимости зарубежных комплектующих, которые завозят в Беларусь для производства своих импортозамещающих материалов. Особое внимание четырем важным проблемам. В этом году будут приниматься дополнительные меры по производству наиболее востребованных на внутреннем рынке товаров, которые можно экспортировать.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство ждет от Минэкономики предложений по повышению эффективности импортозамещения. Как отметил первый вице-премьер, это один из приоритетов ближайшей...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар и евро на торгах БВФБ подорожали, российский рубль подешевел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
19.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика