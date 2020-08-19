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На счету хлеборобов центрального региона свыше 1 миллиона 875 тысяч тонн зерна

20.08.2020 06:31 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Минская область по стране держится в лидерах по намолотам. Хозяйства Несвижского, Клецкого, Копыльского, Узденского, Стародорожского и Столбцовского жатву уже завершили.

И самый большой каравай на сегодня в Слуцком районе. Намолочено  свыше 153 тысяч тонн зерна. Не намного отстают хлеборобы  Копыльского района. Здесь аграрии убрали более 145 тысяч тонн. И к лидерам присоединился Минский район - намолочено почти 142  тысячи тонн.

Топ-лист по урожайности возглавляет Несвижский район - 67 центнеров с гектара. Далее Минский и Клецкий районы - 56 центнеров. В тройке лидеров  Дзержинский район. Там зерновые дают по 55 центнеров с гектара.

 
 
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Минская область по стране держится в лидерах по намолотам. Хозяйства Несвижского, Клецкого, Копыльского, Узденского, Стародорожского и Столбцовского жатву уже...
 
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