АП оказывает давление на чиновников и частный бизнес за «антигосударственные высказывания»

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Администрация президента (АП) и Совмин оказывают давление на чиновников высокого уровня и руководителей крупных частных компаний за «антигосударственные высказывания». TUT.BY известно как минимум о пяти подобных случаях — о двух высокопоставленных госслужащих и трех владельцах частных компаний, которые прямо или косвенно осудили насилие со стороны силовиков во время акций протеста, и подверглись «жесткой реакции сверху».





Люди через соцсети или СМИ выступили против насильственных действий силовиков в отношении мирных демонстрантов и призвали начать диалог между властью и обществом, чтобы не допустить в стране серьезного кризиса.

— Никто не выступал за свержение власти, никому министерские портфели не нужны. Но нас уже обвинила в том, что стали предателями. Мол, государство много сделало для развития бизнеса в стране, предоставило определенные преференции. Что еще надо? Никого не интересует, что оказались попраны базовые человеческие ценности, — говорит представитель одного из бизнесменов.

Попали под раздачу и высокопоставленные чиновники, которые рискнули выступить против насилия со стороны силовиков. Наиболее активные уже лишись своих должностей.

— Ты можешь заикнуться об отставке, и если тебя спокойно уволят — это очень хороший вариант. Но вслед тебе звучат угрозы, что пойдешь по статье, больше не найдешь работы, намекают на «нетрудовые доходы и так далее. Если ситуация не улучшится, то люди будут стремится покинуть госслужбу под различными предлогами. У кого-то истекает контракт, они его не станут продлевать. Угрозы в виде «не выполнишь работу — уволю» будут восприниматься с радостью, — считает сотрудник одного из министерств. — [Бывший гендиректор Купаловского театра Павел] Латушко сказал , что в госорганах проходит итальянская забастовка? Не знаю, как на счет забастовки, но настроение абсолютное нерабочее, это точно.

17 августа правительство направило в госорганизации срочные письма с требованием предупредить работников о наказании за участие в забастовках.

«Участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер ответственности», — говорится в письмах, подписанных вице-премьерами.