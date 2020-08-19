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Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?

21.08.2020 12:15 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

О готовности помочь белорусам, подвергшимся насилию и давлению по политическим мотивам, объявила Польша. О намерениях поддержать восточных соседей в эфире польского радио рассказал замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Беженцам из Беларуси обещают материальную поддержку, бесплатные языковые курсы и переквалификацию. Realt.by решил посмотреть, а сколько сейчас стоит квартиры в Польше. На какое жилье можно рассчитывать, если продать квартиру в Минске и направиться на Запад?

Залечь на дно в Лодзи

За польской квартирой я отправилась на международную платформу недвижимости realting.com. Для начала хочу посмотреть порядок цен и понять, на что можно рассчитывать, продав свою «однушку» в одном из микрорайонов столицы. Выбираю в поиске строку «цена по возрастанию» и передо мной – более тысячи разнообразных вариантов.

Нажимаю на первое объявление и попадаю на предложение приобрести крохотную квартиру-студию за 25 тысяч долларов. Минус этого варианта – площадь жилья: она составляет всего 11 «квадратов». Плюс – расположение: квартира находится в старинном доме в самом центре Лодзи, третьем по величине городе Польши.

Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?

В объявлении указано, что «микроквартира идеально подходит для AIRBNB или долгосрочной аренды. Находится на главной улице города, недалеко от вокзала, университетов, а также офисов известных международных компаний, таких как, KPMP, Fujitsu и других».

Судя по фото, в квартире еще придется провести ремонт и купить мебель. Прикидываю, что если удастся продать свою однокомнатную квартиру за 45 тысяч долларов, то на переезд и ремонт останется еще 20. Затем квартиру можно, правда, сдавать, а самим поискать что-то повместительнее.

Например, апартаменты за 55 тысяч долларов, расположенные в той же Лодзи по адресу Marynarska 44a. Площадь этой квартиры – 41 «квадрат». Здесь есть полноценная спальня, а также – кухня-гостиная.

Как утверждает автор объявления, «это – совершенно новый проект. Полностью отремонтирован, все инсталляции поменялись, а интерьер прошел через огромные метаморфозы. Эта квартира расположена недалеко от Академии изящных искусств и больницы Панкиевице-Штерет».

Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?

А может переехать на море?

Дальше мне на глаза попадаются предложения переехать в Гданьск. Признаться, я обожаю Балтийское море. Бескрайние песчаные дюны, неутомимый ветер, величественные сосны и бушующие волны – это моя самая любимая картинка.

Но оказывается, что стать жителем города смелых судостроителей (именно в Гданьске в 80-е годы зародился знаменитый профсоюз «Солидарность») не так-то просто. Дешевого жилья тут почти нет, а все варианты жилья, которые я нахожу симпатичными, превышают по стоимости 100 тысяч долларов.

Например, эта квартира площадь 53 «квадрата» стоит 117 тысяч долларов.

Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?

В объявлении агент рассказывает о сильных сторонах объекта: «Солнечная квартира, в очень хорошем месте, в районе Седльце. Недвижимость расположена на третьем этаже, имеет площадь 52,66 м2. Квартиру составляют гостиная с кухней, две спальни, ванная комната и прихожая. Жилое помещение после ремонта, имеет новые электрические системы, водопровод и канализацию, на полу расположены панели и плитка. Квартире принадлежит подвал. Новому хозяину остается качественная встроенная кухня вместе с бытовой техникой, стиральная машина».

«Морская» квартира находится на третьем этаже четырехэтажного дома. Посмотрев на фото, можно сделать вывод, что в помещении сделан неплохой ремонт.

Нет, лучше уж в Варшаву!

«Прогулявшись» по польским курортам, я решаю бросить взгляд на столицу. Понятно, что Варшава – это самые большие возможности в плане образования и трудоустройства.

Самые недорогие квартиры в польской столице стоят порядка 80 тысяч долларов. К примеру, вот за эту студию площадью 28 «квадратов» собственник хотел бы получить 81 тысячу американских «рублей».

Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?

Автор объявления уточняет, что «однокомнатная квартира находится на 3 этаже в тихом микрорайоне, на улице Аниелевица 47a. Идя через дворик, можно почувствовать себя как в парке, не взирая на то, что квартира рядом с центром. Помещение состоит из прихожей, ванны, гостиной, а также отдельной кухни. В окрестностях можно найти круглосуточные магазины, торговые галереи, бассейн, костел, школы, рестораны».

Вариант несколько больший по площади – квартира в 38 квадратных метров стоимостью 94 тысячи долларов.

Это жилье также расположено в Варшаве – вблизи парка Szczęśliwicki, в зеленом районе. Квартира находится на первом этаже в доме 2002 года постройки.

Автор объявления рассказывает, что «в здании есть лифт и собственное место в подземном гараже. У выхода из микрорайона располагается парк с многочисленными развлечениями. Рядом много магазинов, ресторанов, учреждений образования». 

 

Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?

Для тех, кто любит горы

Заканчивая свой польский «вояж», решаю взглянуть на Закопане – еще один прекрасный курорт, хорошо знакомый всем белорусским любителям горнолыжного отдыха. Здесь между Краковом (55 км) и самими Закопанами (45 км) находится городок Рабка-Здруй, в котором продается двухкомнатная квартира стоимостью 97 тысяч долларов.

Располагается жилье в новом микрорайоне, застроенном преимущественно таунхаусами. В одном из них и находится новая двухкомнатная квартира площадью 73 квадратных метра.

Как рассказывает агент, «рядом – детский сад, школа, костел, магазины, банки, автобусная остановка. В помещении сделан ремонт под чистовую отделку. На расстоянии 2-х километров – горнолыжные трассы, парк развлечений «Rabkoland», каток, кинотеатр, туристические пешие и велосипедные дорожки».

Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?

 
Теги: Минск
 
 
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О готовности помочь белорусам, подвергшимся насилию и давлению по политическим мотивам, объявила Польша. О намерениях поддержать восточных соседей в эфире...
 
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