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Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?
21.08.2020 12:15 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
О готовности помочь белорусам, подвергшимся насилию и давлению по политическим мотивам, объявила Польша. О намерениях поддержать восточных соседей в эфире польского радио
Залечь на дно в Лодзи
За польской квартирой я отправилась на международную платформу недвижимости
Нажимаю на первое объявление и попадаю на предложение приобрести крохотную
В объявлении указано, что «микроквартира идеально подходит для AIRBNB или долгосрочной аренды. Находится на главной улице города, недалеко от вокзала, университетов, а также офисов известных международных компаний, таких как, KPMP, Fujitsu и других».
Судя по фото, в квартире еще придется провести ремонт и купить мебель. Прикидываю, что если удастся продать свою однокомнатную квартиру за 45 тысяч долларов, то на переезд и ремонт останется еще 20. Затем квартиру можно, правда, сдавать, а самим поискать что-то повместительнее.
Например,
Как утверждает автор объявления, «это – совершенно новый проект. Полностью отремонтирован, все инсталляции поменялись, а интерьер прошел через огромные метаморфозы. Эта квартира расположена недалеко от Академии изящных искусств и больницы Панкиевице-Штерет».
А может переехать на море?
Дальше мне на глаза попадаются предложения переехать в Гданьск. Признаться, я обожаю Балтийское море. Бескрайние песчаные дюны, неутомимый ветер, величественные сосны и бушующие волны – это моя самая любимая картинка.
Но оказывается, что стать жителем города смелых судостроителей (именно в Гданьске в 80-е годы зародился знаменитый профсоюз «Солидарность») не так-то просто. Дешевого жилья тут почти нет, а все варианты жилья, которые я нахожу симпатичными, превышают по стоимости 100 тысяч долларов.
Например, эта
В объявлении агент рассказывает о сильных сторонах объекта: «Солнечная квартира, в очень хорошем месте, в районе Седльце. Недвижимость расположена на третьем этаже, имеет площадь 52,66 м2. Квартиру составляют гостиная с кухней, две спальни, ванная комната и прихожая. Жилое помещение после ремонта, имеет новые электрические системы, водопровод и канализацию, на полу расположены панели и плитка. Квартире принадлежит подвал. Новому хозяину остается качественная встроенная кухня вместе с бытовой техникой, стиральная машина».
«Морская» квартира находится на третьем этаже четырехэтажного дома. Посмотрев на фото, можно сделать вывод, что в помещении сделан неплохой ремонт.
Нет, лучше уж в Варшаву!
«Прогулявшись» по польским курортам, я решаю бросить взгляд на столицу. Понятно, что Варшава – это самые большие возможности в плане образования и трудоустройства.
Самые недорогие квартиры в польской столице стоят порядка 80 тысяч долларов. К примеру, вот за эту
Автор объявления уточняет, что «однокомнатная квартира находится на 3 этаже в тихом микрорайоне, на улице Аниелевица 47a. Идя через дворик, можно почувствовать себя как в парке, не взирая на то, что квартира рядом с центром. Помещение состоит из прихожей, ванны, гостиной, а также отдельной кухни. В окрестностях можно найти круглосуточные магазины, торговые галереи, бассейн, костел, школы, рестораны».
Вариант несколько больший по площади –
Это жилье также расположено в Варшаве – вблизи парка Szczęśliwicki, в зеленом районе. Квартира находится на первом этаже в доме 2002 года постройки.
Автор объявления рассказывает, что «в здании есть лифт и собственное место в подземном гараже. У выхода из микрорайона располагается парк с многочисленными развлечениями. Рядом много магазинов, ресторанов, учреждений образования».
Для тех, кто любит горы
Заканчивая свой польский «вояж», решаю взглянуть на Закопане – еще один прекрасный курорт, хорошо знакомый всем белорусским любителям горнолыжного отдыха. Здесь между Краковом (55 км) и самими Закопанами (45 км) находится городок Рабка-Здруй, в котором продается
Располагается жилье в новом микрорайоне, застроенном преимущественно таунхаусами. В одном из них и находится новая двухкомнатная квартира площадью 73 квадратных метра.
Как рассказывает агент, «рядом – детский сад, школа, костел, магазины, банки, автобусная остановка. В помещении сделан ремонт под чистовую отделку. На расстоянии 2-х километров – горнолыжные трассы, парк развлечений «Rabkoland», каток, кинотеатр, туристические пешие и велосипедные дорожки».
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О готовности помочь белорусам, подвергшимся насилию и давлению по политическим мотивам, объявила Польша. О намерениях поддержать восточных соседей в эфире...
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