Польша предлагает белорусам переезд «по политическим мотивам». Сколько там стоит жилье?

Залечь на дно в Лодзи

За польской квартирой я отправилась на международную платформу недвижимости realting.com . Для начала хочу посмотреть порядок цен и понять, на что можно рассчитывать, продав свою «однушку» в одном из микрорайонов столицы. Выбираю в поиске строку «цена по возрастанию» и передо мной – более тысячи разнообразных вариантов.