Швеция замораживает финансовую помощь Беларуси по линии Нацбанка и бизнес-сообщества

Источник материала: Tut.by

Правительство Швеции приняло решение заморозить часть помощи Беларуси, из-за происходящих в республике после проведения президентских выборов событий. Об этом во вторник сообщил в Twitter министр по вопросам международного сотрудничества Петер Эрикссон.

Sveriges bistånd till Belarus har främst gått till landets civilsamhälle, de som nu står på gatorna och kräver förändring. Nu fryser vi den mindre del som gått till projekt där statliga aktörer deltagit. https://t.co/X0aMGutvzI — Peter Eriksson (@MinisterPeterE) August 18, 2020

— Помощь Швеции Беларуси в основном шла гражданскому обществу страны — тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Сейчас мы замораживаем небольшую часть, которая направлялась на проекты, в которых участвовали государственные субъекты, — указал министр.

Речь идет о двух программах в области сотрудничества с Национальным банком Беларуси и поддержки бизнес-сообщества страны. Размер выплат по ним достигал соответственно 22,5 млн шведских крон и 3 млн шведских крон ($ 2,6 млн и $ 347 тыс.). Поступление средств на финансирование проектов прекращается немедленно.

Общая помощь Беларуси со стороны Швеции составляет 120 млн крон ($ 13,9 млн).