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Банки прогнозируют смягчение условий кредитования во втором полугодии
21.08.2020 13:55 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусские банки прогнозируют смягчение условий кредитования во всех видах валют во втором полугодии. Такие данные содержатся в аналитическом обозрении Национального банка. Согласно мнению экспертов, третий квартал 2020 года будет характеризоваться более выгодными условиями для всех категорий кредитополучателей, за исключением физлиц (на финансирование недвижимости). В IV квартале проценты снизятся и для новоселов. Кроме того, во второй половине года прогнозируется повышение спроса на кредиты в белорусских рублях у представителей малого и среднего бизнеса.
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Белорусские банки прогнозируют смягчение условий кредитования во всех видах валют во втором полугодии. Такие данные содержатся в аналитическом обозрении...
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