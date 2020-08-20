Bosch расширил ассортимент деталей для систем подруливания задней оси

Системы рулевого управления задней оси подвергаются чрезвычайно высоким нагрузкам. Особенно если речь идет о специальных транспортных средствах с несколькими осями и тяжелыми кузовами или транспортных средствах с очень тяжелыми грузами, таких как нефтяные танкеры, самосвалы или мусоровозы. Из-за повышенного риска повреждения их компоненты должны регулярно проверяться в мастерских коммерческих автомобилей и заменяться при необходимости.

Причины неисправностей рулевого управления

Неисправности рулевого управления наряду с неисправностями тормозной системы являются самыми серьезными поломками транспортных средств. Основными причинами появления проблем является:

Внешнее механическое повреждение

Утечка гидравлической жидкости и воды из-за повреждения сильфона на рабочих цилиндрах или уплотнительных кольцах

Утечка из-за загрязнения в системе

Использование жидкости с неправильными характеристиками

Перегрев

Компания Bosch добавила 144 новых номера деталей в свой ассортимент запасных частей для систем рулевого управления задней оси и дополнительных деталей для грузовых автомобилей. Расширенное портфолио включает рабочие цилиндры, шаровые опоры, резервуары для жидкости, гидравлические аккумуляторы, ограничивающие расход клапаны, рычаги, клапаны и индикаторы потока. Запасные части могут быть быстро доставлены благодаря производственному ассортименту и доступности более чем в 80 странах. В сочетании с быстрой и легкой заменой это помогает минимизировать очень дорогостоящие простои, которым подвержен коммерческий транспорт в мастерских.

Высококачественные стандарты для систем подруливания задней оси В гидравлических системах подруливающей задней оси (RAS) движения рулевого управления передней оси гидростатически передаются на заднюю ось. Это движение передается главным цилиндром на передней оси через гидравлические шланги в центрирующий цилиндр, установленный на задней оси. В случае систем подруливающей задней оси с электронным управлением (RAS-EC) гидравлический регулирующий клапан, управляемый электронным блоком управления, управляет движением задней оси с помощью центрирующего цилиндра.

Системы подруливающей задней оси:

улучшают динамику вождения,

минимизируют радиус разворота и

снижают износ шин.

В качестве критически важных для автомобиля компонентов к системам рулевого управления предъявляются строгие требования к качеству. Именно поэтому Bosch также производит запасные части и дополнительные детали для удовлетворения требований автосервисов по тем же стандартам качества, что и оригинальное оборудование.

В ассортименте запасных частей Bosch представлены резервуар для жидкости, клапаны ограничения давления, индикаторы потока, клапаны ограничения потока, гидроаккумуляторы, шаровые опоры, рабочие цилиндры, рулевая сошка.