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Лавров: Россия примет любое решение Беларуси по общению со своим народом
23.08.2020 15:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
РФ примет любое решение Беларуси по общению со своим народом, сообщил Лавров, пишет
Ситуация в Беларуси явно нормализуется, но есть желающие реализовать украинский сценарий, заявил Лавров.
— Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации, — подчеркнул он. — Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий.
По словам Лаврова, Россия считает весьма перспективным диалог в Беларуси по реформе Конституции республики. «Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов. Президент [Беларуси Александр] Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе Конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен», — сказал он.
Лавров также отметил, что белорусы в силах справиться с ситуацией в стране самостоятельно, главное — чтобы не было провокаций.
Лавров подчеркнул, что сейчас нет свидетельств того, что нынешние протесты в Беларуси проходят с применением силы.
По мнению Лаврова, в состав Координационного совета оппозиции Беларуси входит ряд людей, выступающих против развития Союзного государства, у России есть вопросы к тому, как формировался Координационный совет оппозиции Беларуси.
Россия очень хочет «быть полезной» Беларуси в связи со складывающейся ситуацией в республике.
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РФ считает, что диалог по реформе Конституции является весьма перспективным для нормализации ситуации в Беларуси.
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