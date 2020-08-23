Лавров: Россия примет любое решение Беларуси по общению со своим народом

Источник материала: Tut.by

РФ примет любое решение Беларуси по общению со своим народом, сообщил Лавров, пишет ТАСС .



Фото: Reuters

Ситуация в Беларуси явно нормализуется, но есть желающие реализовать украинский сценарий, заявил Лавров.

— Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации, — подчеркнул он. — Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий.

По словам Лаврова, Россия считает весьма перспективным диалог в Беларуси по реформе Конституции республики. «Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов. Президент [Беларуси Александр] Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе Конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен», — сказал он.

Лавров также отметил, что белорусы в силах справиться с ситуацией в стране самостоятельно, главное — чтобы не было провокаций.

Лавров подчеркнул, что сейчас нет свидетельств того, что нынешние протесты в Беларуси проходят с применением силы.

По мнению Лаврова, в состав Координационного совета оппозиции Беларуси входит ряд людей, выступающих против развития Союзного государства, у России есть вопросы к тому, как формировался Координационный совет оппозиции Беларуси.

Россия очень хочет «быть полезной» Беларуси в связи со складывающейся ситуацией в республике.