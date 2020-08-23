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Уборочная-2020. Каравай весит 7 миллионов 475 тысяч тонн

23.08.2020 14:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Продовольственная безопасность - основа экономической стабильности в государстве. В стране в этом году хороший урожай хлеба. Жатва идет активно. Каравай уже весит 7 миллионов 475 тысяч тонн. По стране осталось убрать менее 10% площадей. Больше всего зерновых традиционно намолотила Минская область. На ее счету 1 миллион 911 тысяч тонн! Миллион 513 тысяч собрали гродненские аграрии. Миллион 334 тысячи - брестские. Средняя урожайность выше прошлогодней и составляет 37,3 центнера с гектара.
 
 
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Продовольственная безопасность - основа экономической стабильности в государстве. В стране в этом году хороший урожай хлеба. Жатва идет активно. Каравай уже весит...
 
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