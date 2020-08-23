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Министр: промышленные предприятия в Беларуси работают в штатном режиме

24.08.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг - Sputnik. Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик заявил, что забастовок на государственных промышленных предприятиях нет.

"Все предприятия Минпрома работают в штатном режиме. Конечно, есть люди, которые выражают свою точку зрения немного по-другому, чем большинство. Наша задача - объяснить им, что они поступают неправильно и те цели, которые перед собой ставят - ничего хорошего, доброго для коллективов заводов не принесут", - заявил министр в эфире телеканала ОНТ.

© Sputnik / Инна Гришук
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По его словам, многие не понимают, что разрушить можно все в один миг, однако вернуть и воссоздать вновь - непросто.

Пархомчик отметил, что те, кто мечтает остановить БелАЗ и МАЗ, не понимают последствий.

Как добавил министр, поставщики, видя то, что происходит в стране, находятся в растерянности.

"Отношения между нами всегда строились по-товарищески: сначала продукция, а потом деньги, причем отсрочка за поставленный товар доходила от 30 до 90 дней, а иногда и больше. Сегодня же у них нет уверенности в производственных цепочках. И наши постоянные поставщики комплектующих начинают страховать сделки. А это значит, что будут дополнительные затраты и удорожание. Эти деньги могли бы пойти на решение социальных вопросов, на улучшение жизни трудящихся", - рассказал он.

Пархомчик также предложил сделать следующую неделю на предприятиях неделей применения, "с теми кто ошибся", участвуя в забастовках.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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