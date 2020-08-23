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Эйсмонт: «Так называемые митингующие пошли на своеобразный штурм Дворца»

23.08.2020 21:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в эфире «Контуров» на ОНТ рассказала, что делал Александр Лукашенко в Минске вечером 23 августа. По ее словам, президент «был во Дворце независимости, контролировал обстановку и ситуацию — в том числе в тот момент ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания».


Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

— В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Смелости у митингующих хватило ненадолго: увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении, — говорит Наталья Эйсмонт. — после этого президент вызвал вертолет и облетел город, с высоты посмотрел на так называемый митинг, также контролировал, конечно, обстановку. Вернувшись вскоре во Дворец независимости, первым делом президент поблагодарил ребят, тех, кто защищал Дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил и их.

Наталья Эйсмонт добавила, что, «как и обещал президент, он никуда не бежал, и дети его так же были с ним».

— На кадрах вы можете увидеть его младшего сына.

В эти минуты, по словам пресс-секретаря, президент также работает во Дворце независимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала, что делал Александр Лукашенко в Минске вечером 23 августа.
 
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