Уволен дипломат посольства Беларуси в Индии. Ранее он поддержал акцию солидарности с белорусами

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 24 августа, был уволен третий секретарь по торгово-экономическим вопросам посольства Беларуси в Индии Андрей Мисюра. До этого он поддержал участников мирной неполитической акции в Дели, которые выражали солидарность с белорусами.



Фото: страница Андрея Мисюры в Facebook

Об увольнении сотрудника белорусского посольства в Индии сообщил телеграм-канал «МотолькоПомоги». Эту информацию TUT.BY подтвердил Андрей Мисюра.

— Вчера я был отозван и уволен Макеем (главой МИД Владимиром Макеем. — Прим. ред.), — делится собеседник. Он говорит, что завершил кадровые процедуры как раз в тот момент, когда перед МИД 24 августа развернулся пикет. Но о своем увольнении дипломат сообщил только на следующий день.

Что касается официальной причины отзыва и увольнения, теперь уже экс-работник посольства признается, что не знает, имеет ли право говорить об этом. Но ситуация позволяет восстановить хронологию событий, которой Мисюра и поделился.

В воскресенье, 16 августа, Андрей Мисюра поддержал участников мирной акции солидарности с Беларусью, которая прошла в Дели. Однако он указывает, что не участвовал в политических акциях.

— До выборов какого-либо открытого высказывания избегал. Я действительно поддержал мирную неполитическую акцию, подчеркну, в личном качестве. То есть речь идет не о высказывании за кандидата А против кандидата Б. Я не считаю себя человеком, который в этом политическом контексте имеет право высказываться на тему политики, потому что я не голосовал, — у нас [при посольстве Беларуси в Индии] не был открыт избирательный участок. Я поддержал людей (участников акции поддержки народа Беларуси. — Прим. ред.), и я не вижу в этом предмета политического высказывания, а вижу предмет гражданского высказывания, — говорит Андрей Мисюра.

Спустя менее чем через неделю представитель посольства Беларуси в Индии был отозван в Минск. А 24 августа официально уволен. Теперь Мисюра не имеет права заниматься дипломатической службой.

— Я не собираюсь в данный момент доказывать свое право быть на белорусской дипслужбе, потому что я не жалею о своих поступках. Я горжусь, что был на этой дипслужбе, но не жалею, что она закончилась для меня в этот месяц этого года.

Бывший работник посольства пока не знает, чем займется теперь.

— Для того чтобы понять, что делать дальше, мне надо здесь немножко пожить. Так как сейчас я могу лучше сказать, где будет работа в Индии, но не уверен, что могу дать столь точный прогноз по Беларуси.

Накануне стало известно об увольнении начальника историко-архивного отделения МИД Вячеслава Казаченка после участия в пикете перед зданием внешнеполитического ведомства.