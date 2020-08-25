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Названа средняя зарплата за июль в Беларуси

25.08.2020 17:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. В Беларуси средняя зарплата за июль составила 1287,5 рубля, сообщил Национальный статистический комитет.

YouTube / Sputnik Беларусь
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"Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июле 2020 года составила 1287,5 рубля", - говорится в сообщении.

По ранее озвученной информации Белстата, месяц назад, в июне, средняя зарплата по стране равнялась 1248,9 рублям.

Сообщается, что уровень занятости в стране во втором квартале составил 67%, безработицы - 4,2% от численности рабочей силы.

Зарплаты и пенсии обсудил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым и министром финансов Юрием Селиверстовым. По его убеждению, заработок бюджетников должен составлять 80% от средней зарплаты по стране, пенсии – 40%.

 
Теги: Минск
 
 
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Как заявляют в Белстате, уровень занятости в стране во втором квартале составил 67%, безработицы - 4,2%.
 
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