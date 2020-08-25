|
Названа средняя зарплата за июль в Беларуси
25.08.2020 17:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. В Беларуси средняя зарплата за июль составила 1287,5 рубля, сообщил Национальный статистический комитет.
"Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июле 2020 года составила 1287,5 рубля", - говорится в сообщении.
По ранее озвученной информации Белстата, месяц назад, в июне,
Сообщается, что уровень занятости в стране во втором квартале составил 67%, безработицы - 4,2% от численности рабочей силы.
Зарплаты и пенсии обсудил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым и министром финансов Юрием Селиверстовым. По его убеждению,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как заявляют в Белстате, уровень занятости в стране во втором квартале составил 67%, безработицы - 4,2%.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)