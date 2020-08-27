Давыдько об отзыве депутатов: Этим руководит телеграм-канал NEXTA, а им - спецслужбы Польши и США

Источник материала: Tut.by

Белорусы по всей стране инициировали процесс отзыва депутата своего округа. На 27 августа, по данным «Честных людей», на 30 из 110 избирательных округов часть избирателей уже прошла первый этап — собрала необходимое количество подписей для подачи заявления о проведении собрания, на котором проголосуют за или против отзыва парламентария от их округа. Сама Минска инициируют отзыв депутатов Палаты представителей. Что это значит?">процедура довольно сложная и требует много времени. Пока к инициативе активно подключаются регионы, TUT.BY спросил у депутатов Палаты представителей, что они думают о своем возможном «увольнении» народом.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Государство, к сожалению, упустило информационные мощности»

Депутат Восточного округа № 107 Минска Геннадий Давыдько считает, что отзыв депутатов Палаты представителей Беларуси организован из-за границы. А точнее — спецслужбами Польши и США через телеграм-канал NEXTA.

К самой инициативе отзыва Давыдько относится нормально, поскольку считает, что большинство избирателей округа его поддержат.

— Что касается отзыва, организованного так системно и дружно по всей стране, то пожалуйста, на это имеют право граждане Беларуси. Но дело в том, что я точно знаю: те, которые отзывают меня, они вообще не голосовали на парламентских выборах либо голосовали против меня. Большинство избирателей, с которыми я регулярно встречаюсь и на предприятиях, и на улицах — а я живу в Советском районе — за меня, за то, чтобы я осуществлял свою деятельность. И пока меня не отзовут, я буду исполнять свои депутатские обязательства по решению проблем тех людей, которые находятся на территории моего избирательного округа, — заявил Геннадий Давыдько.

Депутат также отметил, что он поддерживает инициативу депутата Олега Гайдукевича собраться на внеочередную сессию парламента, о которой тот заявил накануне.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я к ней присоединяюсь, поддерживаю эту инициативу и считаю, что в ближайшее время мы должны собраться. По Конституции, решение о созыве внеочередной сессии принимает глава государства. Но я считаю, что мы должны собраться на внеочередную сессию и поговорить, обсудить ошибки, допущенные государственными органами, учесть опыт и начинать изменения в Конституцию, — говорит Давыдько.

— Вас 110 депутатов, вы вроде как представляете народ, но сегодня уже 27 августа, а мы до сих пор не слышали от депутатов, не считая редких постов в соцсетях, ни слова осуждения действий силовиков против безоружных людей и пыток. Для этого вам тоже нужно решение главы государства?

— Во-первых, мы выступаем на митингах и активно высказываем свою точку зрения по поводу провокаций, которые происходят в нашей стране. Пошла централизованная команда на отзыв депутатов Палаты представителей, вы же видите, кто руководит всем процессом.

— Кто?

— Телеграм-канал NEXTA, которым руководят спецслужбы Польши и Америки. Это уже очевидно, ни для кого это не тайна. И наши люди попадают под влияние этого ресурса. Государство, к сожалению, упустило информационные мощности, эти зенитки и минометы, которые бомбят нашу молодежь, нашу страну, нашу независимость из-за рубежа. Единственное, что меня удивляет: почему наше Министерство иностранных дел до сих пор ноту протеста не выразило тем европейским странам, которые выражают свое недовольство по отношению к тому, что происходит у нас в стране. Почему польского посла не отозвали? Ноту протеста хотя бы Польше, потому что с ее территории и на средства польского народа вещают вот эти откровенно вражеские ресурсы.

— Но все-таки не, как вы их называете, вражеские ресурсы избивали мирных демонстрантов по всей стране, не они пытали людей на Окрестина.

— Не вражеские. По каждому этому факту надо заводить уголовное дело. Создана межведомственная комиссия по расследованию всех фактов насилия, которые производились. Я как депутат 21 августа написал запрос в МВД, чтобы мне подробно разъяснили, сколько уголовных дел возбуждено и что вообще происходит, жду ответ.

Мне хочется, чтобы правосудие и законность у нас торжествовали со всех сторон. Чтобы были наказаны все участники несанкционированных митингов, в административном порядке, конечно же. Чтобы применялись меры ко всем, кто нарушает закон, неважно, на службе он или нет. Если человек бросается на милицию, он должен быть наказан, надо заводить уголовное дело. Если покалечил милиционера — должен быть наказан по полной программе. За призывы по свержению действующей власти — тоже должны быть наказаны и СМИ, и люди. Милиционеры, которые избивают людей в местах заключения, безусловно, виноваты и должны быть наказаны. Но сначала должно быть проведено следствие, — считает Давыдько.

«Я ни дня не сидел сложа руки»

Лидер партии ЛДП, депутат Калиновского округа № 108 Минска и доверенное лицо Александра Лукашенко на прошедших выборах Олег Гайдукевич к инициативе его отзыва относится спокойно. Он тоже уверен, что большинство избирателей округа его поддержат.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я политик, я лидер партии, депутат, один из активных депутатов в Палате представителей. Я спокойно отношусь к любым процедурам в стране, спокойно отношусь к разным точкам зрения и буду как депутат отстаивать всех избирателей, которые живут у меня в округе: и тех, кто за меня голосовал, и тех, кто нет. К инициативе моего отзыва отношусь нормально, потому что я политик, я готов к любым выборам в стране. Я один из самых активных депутатов в стране и уверен, что избиратели моего округа в конечном итоге меня поддержат, потому что видят мою работу. Я ни дня не сидел сложа руки, не был безынициативным, всегда отстаивал свою точку зрения и будут делать это и дальше. Я готов к любому диалогу с любыми людьми. Но еще раз: я уверен, что большинство людей в моем округе меня поддержат.

Инициатива вызывает удивление

Депутат Чкаловского округа № 96 Минска, бывший дипломат Андрей Савиных заявил, что инициатива по его отзыву вызывает у него удивление.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Прежде всего потому, что мне не совсем понятны причины этих действий, — заявил Савиных. — Что касается меня лично, то я с 10 августа отсутствовал в Минске, вернулся только вчера, занимался безотлагательными личными вопросами, впервые за последние три года, кстати сказать. Поэтому не принимал непосредственного участия в событиях. С одной стороны, это плохо, с другой — мне удалось посмотреть на происходящее со стороны и объективно оценить происходящие процессы. 31 августа я выйду на работу и самым активным образом включусь в социально-общественные процессы. Кстати сказать, буду готов и к взаимодействию с избирателями, которые хотят лишить меня моего статуса депутата, — сказал Андрей Савиных.