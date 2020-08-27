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«Из-за необоснованных обвинений». Посла Беларуси вызвали в МИД Польши

27.08.2020 16:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МИД Польши вызвали посла Беларуси Владимира Чушева. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Польши.


Фото: Reuters

«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши, сегодня в 15.00 посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Польши», — говорится в сообщении.

В последнее время Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что Польша «хочет отсечь Гродненскую область». Последний раз он сделал это сегодня, 27 августа.

— Мы фактически половину армии сегодня привели в полную боевую готовность для того чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно, — заявил Лукашенко.

А до этого он объяснял решение о переброске большого количества военных в район Гродно 21 августа также якобы угрозой со стороны Польши.

— Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО, — сказал он 21 августа.

В Польше тогда заявили, что для польских властей фундаментом соблюдения международного права является принцип суверенитета и территориальной целостности государств. Поэтому власти Польши «печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет».

 
Теги: Гродно
 
 
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