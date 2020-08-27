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«Из-за необоснованных обвинений». Посла Беларуси вызвали в МИД Польши
27.08.2020 16:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МИД Польши вызвали посла Беларуси Владимира Чушева. Об этом
«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши, сегодня в 15.00 посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Польши», — говорится в сообщении.
В последнее время Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что Польша «хочет отсечь Гродненскую область». Последний раз он сделал это сегодня, 27 августа.
— Мы фактически половину армии сегодня привели в полную боевую готовность для того чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно, —
А до этого он объяснял решение о переброске большого количества военных в район Гродно 21 августа также якобы угрозой со стороны Польши.
— Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО, —
В Польше тогда заявили, что для польских властей фундаментом соблюдения международного права
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«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши, сегодня в 15.00 посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел...
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