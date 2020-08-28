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БелАЗ опередил американцев в тендере на поставку самосвалов в Индию

28.08.2020 19:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Завод карьерных самосвалов БелАЗ выиграл тендер на поставку 96 многотонных машин в Индию, об этом сообщил журналистам министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик.

В конце августа БелАЗ рассказал о том, что первые 136-тонники уже начали работать в угольном карьере в Индии. Поставки были организованы в рамках исполнения контракта на закупку индийской стороной 77 самосвалов, большая часть их уже отгружена.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Вчера мы получили очень приятные известия: мы выиграли следующий тендер, в котором участвовали, где были наши конкуренты - и японцы, и американцы. Мы поставим 96 тяжелых карьерных самосвалов класса 220 тонн", - цитирует БелТА слова Пархомчика.

Он отметил, что поставки будут растянуты на два года. До конца этого из Жодино в Индию будут отгружены 12 самосвалов, а остальные – в следующем году. Сумма сделки составляет более 300 миллионов долларов.

Первый контракт с Индией БелАЗ выиграл в соперничестве с американской компанией Caterpillar. На заводе подчеркнули, что поставляемые самосвалы адаптированы под индийский тропический климат – в кабине установлен кондиционер, а для удобства работы в ночное время – светодиодное освещение.

В справке завода говорится, что Индия находится на втором месте в топе зарубежных партнеров БелАЗа, первую строчку с большим отрывом занимает – Россия.

© Sputnik
ОАО "БелАЗ"

 
Теги: Минск
 
 
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Это уже второй контракт с индийской стороной, в борьбе за который завод соперничает с мировыми производителями карьерной техники.
 
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