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В МИД Беларуси ответили Украине по поводу «поставленных на паузу контактов»

28.08.2020 19:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МИД Беларуси ответили украинским коллегам на заявление о поставленных на паузу контактах между странами. Ведомство заявило, что призывы к проведению новых президентских выборов расцениваются белорусской стороной как попытка вмешательства во внутренние дела.


Фото: hvylya.net

— Мы внимательно ознакомились с содержанием прозвучавших в последние дни многочисленных высказываний руководства МИД Украины по белорусской тематике. Полностью разделяем тезис о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела Беларуси. Этот постулат незыблем для нас, — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Представитель МИД отметил, что оценки взаимодействия Беларуси с союзниками и партнерами, а также призывы к проведению новых президентских выборов расцениваются белорусской стороной как попытка вмешательства во внутренние дела.

— Получается, что руководство МИД Украины противоречит само себе. Это больно констатировать с учетом того, что Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности в Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне.

Глаз заявил, что Беларусь очень аккуратно и взвешенно подходила и будет подходить к сотрудничеству со всеми соседями, особенно с Украиной.

— Как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чем было недвусмысленно заявлено министром иностранных дел Украины в ходе брифинга 28 августа.

Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую «паузу».

— Это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах.

Белорусская сторона готова к продолжению сотрудничества на всех уровнях.

— Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом. Белорусы, как никакой другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история. В сложившихся обстоятельствах репутация независимого и суверенного государства строится на выверенных, объективных и самостоятельных решениях в интересах собственного народа и стабильности в регионе, а не на амбициях и попытках следовать трендам.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все контакты с Беларусью поставлены на паузу. По его словам, контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационные последствия для Украины.

 
 
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В МИД Беларуси ответили украинским коллегам на заявление о поставленных на паузу контактах между странами. Ведомство заявило, что призывы к проведению новых...
 
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