Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября

Участок в деревне Копиевичи – самый дорогой лот предстоящих торгов и самый близкий к Минску земельный надел, который можно купить 25 сентября. Отсюда до МКАД всего 3,5 километра, а если срезать по гравийке, то и того короче. Земельный надел выделен на самой окраине деревни и окружен сельхозугодьями. В наличии все необходимые коммуникации — электричество, газ и вода. Подъезд — гравийка. На участке есть ощутимый уклон, из минусов также — приближенность к железной дороге, до путей отсюда около 500 метров.

Отметим, что участок выставляется на торги не впервые. В апреле 2020 года его уже разыгрывали с аукциона и тогда за 15 соток недалеко от МКАД просили 65 тыс. руб ., в этот раз торги за участок начнутся с 75 тыс. руб.