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Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
31.08.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Всеучасткинакарте
Участок №24 выделен в квартале новой коттеджной застройки деревни Глебковичи. Сейчас квартал активно осваивается, большинство соседей строится. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, подъезд – гравийка, рядом лес. Площадь вакантного участка – 15 соток, территория ровная, удобная для строительства. Торги за лот начнутся с 22 тыс. рублей.
Участок №6 выделен на улице Шпитальная в другой части агрогородка. Площадка находится на самой окраине, граничит с лесом. Сосед есть только справа, слева –трансформаторная будка. Площадь вакантного участка заросшая, на всей территории растут деревья, ландшафт холмистый. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, подъезд – гравийка.
Участок №8 в Острошицком Городке – самый интересный лот предстающего аукциона. Земельный надел выделен прямо на берегу реки с возможностью обустроить собственный пирс. Судя по границам участка – территория заканчивается практически у воды. Площадь надела – порядка 10 соток, стартовая цена – 35 тыс. рублей. Площадка заросшая и сложная для освоения, но перспективная. Из минусов – отсутствие коммуникаций и подъезда.
Участок в деревне Копиевичи – самый дорогой лот предстоящих торгов и самый близкий к Минску земельный надел, который можно купить 25 сентября. Отсюда до МКАД всего 3,5 километра, а если срезать по гравийке, то и того короче. Земельный надел выделен на самой окраине деревни и окружен сельхозугодьями. В наличии все необходимые коммуникации — электричество, газ и вода. Подъезд — гравийка. На участке есть ощутимый уклон, из минусов также — приближенность к железной дороге, до путей отсюда около 500 метров.
Отметим, что участок выставляется на торги не впервые. В апреле 2020 года его уже разыгрывали с аукциона и тогда за 15 соток недалеко от МКАД
Площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 75 тыс.;
Координаты участка: 53.826 579, 27.492 302;
Расстояние до МКАД: 3,5 км.
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Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
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