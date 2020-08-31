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Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября

31.08.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

25 сентября с аукциона разыграют 17 участков в пригороде Минска. Начальные цены лотов варьируются от 4 000 до 75 000 рублей. В новом обзоре – самые интересные площадки, которые можно купить.

Всеучасткинакарте

д. Глебковичи, участок № 24 (Лот №5)

Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября

Участок №24 выделен в квартале новой коттеджной застройки деревни Глебковичи. Сейчас квартал активно осваивается, большинство соседей строится. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, подъезд – гравийка, рядом лес. Площадь вакантного участка – 15 соток, территория ровная, удобная для строительства. Торги за лот начнутся с 22 тыс. рублей.

Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября

Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 22 тыс.;

Координаты участка: 53.919152, 27.860042;

Расстояние до МКАД: 17,2 км.

аг. Колодищи, квартал 780, участок № 7 (Лот №6)

Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября

В Колодищах на торги вставили сразу два участка. Участок №7 находится на самой окраине агрогородка, у леса. Подъезд – гравийка, из коммуникаций есть электричество и газ. Площадь участка почти 15 соток. Соседи справа и слева строятся, напротив участка лес.

Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября

Площадь участка — 14,82 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;

Координаты участка: 53.906498, 27.821772;

Расстояние до МКАД: 9,8 км.

аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 6 (Лот №7)

Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября

Участок №6 выделен на улице Шпитальная в другой части агрогородка. Площадка находится на самой окраине, граничит с лесом. Сосед есть только справа, слева –трансформаторная будка. Площадь вакантного участка заросшая, на всей территории растут деревья, ландшафт холмистый. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, подъезд – гравийка.

Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября

Площадь участка — 14,41 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 35 тыс.;

Координаты участка: 53.936785, 27.812129;

Расстояние до МКАД: 13,3 км.

аг. Острошицкий Городок, ул. Озёрная, участок № 8 (Лот №12)

Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября

Участок №8 в Острошицком Городке – самый интересный лот предстающего аукциона. Земельный надел выделен прямо на берегу реки с возможностью обустроить собственный пирс. Судя по границам участка – территория заканчивается практически у воды. Площадь надела – порядка 10 соток, стартовая цена – 35 тыс. рублей. Площадка заросшая и сложная для освоения, но перспективная. Из минусов – отсутствие коммуникаций и подъезда.

Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября

Площадь участка — 9,91 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 35 тыс.;

Координаты участка: 54.070337, 27.695097;

Расстояние до МКАД: 14,4 км.

д. Копиевичи, ул. Центральная, участок № 1 (Лот №13)

Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября

Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября

Участок в деревне Копиевичи – самый дорогой лот предстоящих торгов и самый близкий к Минску земельный надел, который можно купить 25 сентября. Отсюда до МКАД всего 3,5 километра, а если срезать по гравийке, то и того короче. Земельный надел выделен на самой окраине деревни и окружен сельхозугодьями. В наличии все необходимые коммуникации — электричество, газ и вода. Подъезд — гравийка. На участке есть ощутимый уклон, из минусов также — приближенность к железной дороге, до путей отсюда около 500 метров.

Отметим, что участок выставляется на торги не впервые. В апреле 2020 года его уже разыгрывали с аукциона и тогда за 15 соток недалеко от МКАД просили 65 тыс. руб., в этот раз торги за участок начнутся с 75 тыс. руб.

Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября
Под Минском продают участок на самом берегу реки за $ 13 тыс. Смотрим, что разыграют на земельном аукционе 25 сентября

 
Теги: Минск
 
 
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25 сентября с аукциона разыграют 17 участков в пригороде Минска. Начальные цены лотов варьируются от 4 000 до 75 000 рублей. В новом обзоре – самые интересные площадки,...
 
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