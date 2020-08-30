«Ну какое вас большинство?!» К демонстрантам у Дворца независимости вышел помощник Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Николай Латышенок с 2018 года — помощник Александра Лукашенко по общим вопросам. Сегодня, когда подавляющее большинство протестующих ушло от Дворца независимости, он решил выйти к немногочисленным демонстрантам и подискутировать о положении в стране.

О протестующих

— Ну какое вас большинство? Вы нашу страны загоняете [жест, показывающий «вниз», — прим. ред]. Он [Лукашено, — прим. ред] не проиграл однозначно. Большинство на стороне президента. Вот из-за ваших всех акций — посмотрите на курс доллара [он растет уже более 10 дней, — прим. ред]. У вас есть выбор, здесь нет занавеса.

О жестокости силовиков

— Вы отрицаете пытки на Окрестина? — спрашивает мужчина.

— Подождите. Все, что показано в СМИ — это умножено на 100. Как минимум.

— Т.е. когда ваши сотрудники застрелили человека, а у него в руках «взорвалось» — это «преувеличивать называется, да? — задает вопрос чиновнику другой протестующий. — Весь мир видел, как пристрелили человека, а вы 2 дня нам рассказывали, пока не было этого видео, что у него в руках взорвалось взрывное устройство!

— Сотрудники «Алмаза» [у нас нет подтверждения тому, что выстрел был произведен именно ими, — прим.ред.] выстрелили в безоружного человека [далее неразборчиво, — прим.ред.] — говорит еще один протестующий.

— А вы уверены, что это были сотрудники «Алмаза», а не провокатор [далее неразборчиво, — прим.ред.]? — отвечает Николай Латышенок.

О том, что сейчас происходит в стране

— Вы должны понимать, что то, что вы сейчас делаете — это революционный процесс. И он всегда карается.